Sampdoria, dopo lo stop alla trattativa per Giampaolo ecco i papabili per la panchina

Genova. Sembrava fatta per il ritorno di Marco Giampaolo alla Sampdoria, ma nella notte è cambiato tutto e la trattativa è naufragata per questioni legate allo staff del tecnico di Giulianova.

Sarà dunque Attilio Lombardo a dirigere l’allenamento di domani, a meno che non ci sia un’accelerazione nei sondaggi già in atto.

I nomi sono quattro: Mignani, D’Angelo, Zanetti e Castori.

Mignani, genovese, ha allenato il Cesena sino all’anno scorso, quando è stato esonerato per una serie di risultati negativa. Ha trascorsi in blucerchiato e quindi potrebbe essere una figura sulla scia dei precedenti allenatori.

D’Angelo la Liguria e la Serie B la conosce bene per i suoi trascorsi al Pisa e allo Spezia.

Zanetti annovera Venezia, Empoli e Verona le squadre allenate negli ultimi sei anni.

Chi di sicuro ha più esperienza è Castori, oltre 20 le squadre allenate in carriera e certamente un grande conoscitore della Serie B.