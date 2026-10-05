Sampdoria, si lavora al recupero di Makoumbou vista l’assenza certa di Esposito

Genova. La Sampdoria si è allenata al Mugnaini partendo con esercitazioni di forza in palestra per 40 minuti, poi mister Corradi e lo staff hanno lavorato sul possesso palla e succesivamente i giocatori sono stati impiegati prima su un mini-torneo a 3 squadre con 4 calciatori, poi sempre su campo ridotto, un 6 contro 6.

Makoumbou si è ancora allenato a parte, ma per il centrocampista dovrebbe essere aggregato al gruppo già da domani per portarlo alla convocazione per la trasferta di Avellino. Chi non ci sarà di sicuro invece è Esposito, il cui problema al polpaccio è più grave del previsto. L’aver accelerato i tempi per poter giocare contro il Catanzaro ha probabilmente creato problemi.

Depaoli si è allenato in gruppo all’inizio, per poi terminare a parte, mentre continua il percorso di rientro per Ravanelli, che da domani aumenterà l’impegno con il gruppo.

Sempre a parte Conti e Diop. Per Sinani si attende ulteriore consulto per capire come procedere dopo quella che è a tutti gli effetti la lesione del legamento crociato del ginocchio sinitro.

Meijer è invece ancora in Olanda per recuperare dal problema muscolare che lo ha fermato alla vigilia del campionato.

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