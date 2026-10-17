Sampdoria, Corradi: “Su Insigne decido dopo la rifinitura, Vindahl e Ravanelli titolari”

Genova. Si scioglieranno domani i dubbi di Bernardo Corradi sulla possibilità o meno di schierare Lorenzo Insigne nella partita della Sampdoria contro l’Arezzo.

Il giocatore resta in fase di gestione e in conferenza stampa pre-gara il mister dice: “Sapevamo sarebbe stato così e domani nella rifinitura vedremo se schierarlo o meno”.

Chi giocherà è Vindahl, anche se Corradi ha sottolineato che d’ora in poi ciò che farà in campo inciderà sulla scelta di chi sarà titolare. Il fatto che sia il 20° portiere della serie B “non deve succedere. Era giusto dargli chance di rifarsi perché è un portiere esperto dopo un periodo di inattività, le ha avute e ora è giusto scegliere in base alle prestazioni”.

La squadra segna poco e praticamente mai sfrutta la palla inattiva: “Una cosa su cui abbiamo cercato di lavorare, anche se ci è venuto meno chi la calcia, per esempio Esposito, un giocatore che dal punto di vista balistico più si confà come caratteristiche. Domani, tra l’altro giochiamo contro una squadra strutturata”. Corradi ricorda una massima: “Una volta leggendo i giornali dicevano che se vuoi vendere abbonamenti devi comprare attaccanti, se vuoi vincere il campionato compra difensori. Le partite si giocano sui dettagli, bisogna saper sfruttare le occasioni. Su Lauritsen quasi non vorrei essere stucchevole, lui ha capito ancora di più che durante la partita non si può permettere assenze. Essere giocatore a tutto campo e a tutto tempo come lui, di esperienza, ti impone che la squadra si appoggi anche a te”.

Dopo Avellino come ha lavorato Corradi sulle ferite e sulla testa dei suoi ragazzi? “Quella passata è stata una settimana non semplice dal punto di vista delle emozioni, abbiamo avuto confronti anche molto franchi, duri, era giusto che prendessimo coscienza in maniera importante di quello che è successo anche da chi è meno dentro al nostro campionato e dell’ambiente. In ogni caso è stata una settimana positiva, èerché i confronti anche se duri, se affrontati coi giusti approcci, portano miglioramento, siamo coscenti che occorre dimostrare di aver realmente capito in campo domenica”.

Sulla possibilità di ingaggiare un mental coach non si dice contrario.

Anche Gartenmann, sulla graticola dopo Avellino, è in discussione e con il rientro di Ravanelli si riposerà almeno un turno: “Gartenmann è arrivato da un periodo di inattvità enorme, anche se ha comunque giocato le prime partite con intensità. Al netto degli errori e dell’impatto nervoso il suo calo era preventivabile”.

Ravanelli probabilmente non avrà i 90 minuti: “Ma Luca è un giocatore di esperienza, dipenderà da che tipo di partita faremo. Siamo dell’idea che possa riuscire a trovare minuti giocando: è il miglior allenamento. Fa sorridere che la sua prima partita ufficiale sia a novembre da quando ha firmato con noi”.

Sulla scelta di schierare Ferrari in difesa per la prima volta con l’Avellino risponde: “Nella scelta dei giocatori mi sembravano pronti altri. Lui sta bene fisicamente, è uno dei giocatori più esperti, in quel momento mi dava la garanzia di dare solidità al reparto difensivo liberando i giocatori laterali. Era un modo per andare a prenderli più alti”.

Ma che settimana è stata per Corradi, si sente in discussione? “Questa è una domanda ciclica che ti spinge verso un’analisi più oggettiva possibile delle dinamiche che ti hanno portato a una situazione del genere. Da allenatore preferisco reagire alle situazioni che dipendono da me e questo inizio è stato sporcato dall’emergenza, non sono mai riuscito ad agire nella piena facoltà della possibilità e delle potenzialità della squadra. Quando hai tre giocatori per reparto su tre, è difficile fare errori di strategia”.

Tra coloro che sono in infermeria Esposito la settimana prossima dovrebbe iniziare ad allenarsi con la squadra. “Conti sta facendo delle grandi corse sempre a parte, verosimilmente rientrerà dopo la sosta”.

L’allenatore dell’Arezzo Bucchi ha detto che la squadra giocherà a Marassi senza paura. “Mi metto nei panni delle squadre che vengono a Marassi − commenta Corradi − in una cornice di pubblico esaltante sono portate a fare la prestazione, noi dobbiamo essere bravi a girare questa forza verso di noi, siamo in debito verso chi ha sottoscritto l’abbonamento”.