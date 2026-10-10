Sampdoria, Corradi boccia la squadra: “Ho visto allargare le braccia per cercare il colpevole tra i compagni”

La Sampdoria esce con le ossa rotte dalla trasferta di Avellino. Va sotto al 12′, recupera con Insigne al 18′ ma dopo dieci minuti il punteggio è di 4-1 per i campani. Partita finita, il resto è un’ora di “garbage time” (tempo spazzatura), ovvero quella porzione di minuti in cui un match deve proseguire ma durante la quale l’esito appare non essere in discussione. Mister Bernardo Corradi non può che constatare la prestazione più che negativa dei suoi.

“Il primo tempo è stato giocato in maniera non corretta – commenta ai microfoni del club – . Ci hanno fatto quattro tiri e ci hanno fatto quattro gol. È stato abbastanza palese il fatto di arrivare secondi negli interventi: abbiamo perso quasi tutti i duelli fisici e anche dentro l’area ci siamo fatti sopraffare pur essendo in contrasto. Abbiamo concesso tre reti in nove minuti su altrettanti errori individuali e questo è un aspetto che va analizzato molto bene una volta tornati a Genova”.

L’allenatore evidenzia la poca coesione di squadra: “In conferenza prima della partita avevo detto che avrei voluto cavalcare l’onda dell’entusiasmo che ci era rimasto addosso dalla vittoria sul Catanzaro. E non mi è piaciuto a livello di atteggiamento vedere allargare le braccia o guardare sempre il compagno per cercare il colpevole. Siamo tutti colpevoli, il primo sono io, e bisogna invertire questa tendenza in maniera molto rapida. Non possiamo essere così poco aggressivi e poco duri nei contrasti. Questo è un campionato fisico che va affrontato con fisicità e in più bisogna metterci la nostra qualità”.

“Torniamo a casa, cerchiamo di recuperare energie, sperando di riuscire a fare una settimana con più ragazzi a disposizione e di ricondizionare nel più breve tempo possibile giocatori importanti che fino adesso hanno giocato poco”. Il prossimo appuntamento è domenica 18 ottobre alle 19,30 al Ferraris contro l’Arezzo.