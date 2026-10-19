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Situazione

Sampdoria: Corradi ha diretto l’allenamento mattutino, ma potrebbe essere l’ultimo

In corso valutazioni alternative. Di sicuro non sarà facile per la dirigenza trovare la quadra per una nuova guida tecnica

Bernardo Corradi

Genova. Bernardo Corradi ha diretto l’allenamento questa mattina, lunedì 19 ottobre, al Mugnaini di Bogliasco.

Tuttavia il mister è con tutta probabilità arrivato al capolinea, a meno di colpi di scena. Probabili sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Troppo pesante la sconfitta contro l’Arezzo e l’ultimo posto in classifica necessita di una scossa.

Corradi paga, come è già successo ad altri allenatori blucerchiati prima di lui, alcune scelte discutibili a livello di mercato con l’acquisto di giocatori che arrivavano da lungo stop o comunque delle scommesse. Di certo non ha avuto mai a disposizione tutta la rosa, tuttavia la scelta di mantenere Vindahl titolare potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Con il senno di poi non essere riusciti a riprendere Martinelli e la vendita di Ghidotti è stato una sorta di harakiri per la Sampdoria.

Di sicuro non sarà facile per la dirigenza trovare la quadra alla luce della situazione soprattutto degli infortuni e della rosa. Non tutti gli allenatori potrebbero accettare un incarico che si preannuncia non semplice e magari con una contropartita economica non esaltante.

Lombardo potrebbe fare il traghettatore, in attesa del nuovo mister. I nomi sul tavolo sono D’Angelo, Mignani, Zanetti, ma anche l’ex Iachini e persino Marco Giampaolo, esonerato malamente dalla Cremonese. Questi ultimi conoscono comunque l’ambiente Samp e ne hanno un buon ricordo. L’aspetto emotivo-storico potrebbe essere una delle chiavi per rinsaldare le fila, come era già accaduto in passato con Lombardo, appunto, e ancora prima Evani.

 

 

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