Sampdoria: Corradi ha diretto l’allenamento mattutino, ma potrebbe essere l’ultimo

Genova. Bernardo Corradi ha diretto l’allenamento questa mattina, lunedì 19 ottobre, al Mugnaini di Bogliasco.

Tuttavia il mister è con tutta probabilità arrivato al capolinea, a meno di colpi di scena. Probabili sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Troppo pesante la sconfitta contro l’Arezzo e l’ultimo posto in classifica necessita di una scossa.

Corradi paga, come è già successo ad altri allenatori blucerchiati prima di lui, alcune scelte discutibili a livello di mercato con l’acquisto di giocatori che arrivavano da lungo stop o comunque delle scommesse. Di certo non ha avuto mai a disposizione tutta la rosa, tuttavia la scelta di mantenere Vindahl titolare potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Con il senno di poi non essere riusciti a riprendere Martinelli e la vendita di Ghidotti è stato una sorta di harakiri per la Sampdoria.

Di sicuro non sarà facile per la dirigenza trovare la quadra alla luce della situazione soprattutto degli infortuni e della rosa. Non tutti gli allenatori potrebbero accettare un incarico che si preannuncia non semplice e magari con una contropartita economica non esaltante.

Lombardo potrebbe fare il traghettatore, in attesa del nuovo mister. I nomi sul tavolo sono D’Angelo, Mignani, Zanetti, ma anche l’ex Iachini e persino Marco Giampaolo, esonerato malamente dalla Cremonese. Questi ultimi conoscono comunque l’ambiente Samp e ne hanno un buon ricordo. L’aspetto emotivo-storico potrebbe essere una delle chiavi per rinsaldare le fila, come era già accaduto in passato con Lombardo, appunto, e ancora prima Evani.