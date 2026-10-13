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Sampdoria, Conti prosegue il recupero: lavoro differenziato sul campo

Oggi la squadra si è ritrovata al Mugnaini con allenamenti di forza in palestra e trasformazione sul campo superiore sotto forma di esercitazione tecnica e mini-torneo con sponde

allenamento sampdoria

Genova. Nessun squalificato sia per la Sampdoria sia per l’Arezzo in vista della prossima partita.

L’appuntamento di domenica al Ferraris (ore 19.30) sarà particolarmente delicato dopo la débacle di Avellino.

Oggi la squadra si è ritrovata al Mugnaini con allenamenti di forza in palestra e trasformazione sul campo superiore sotto forma di esercitazione tecnica e mini-torneo con sponde.

Lavoro differenziato sul campo per Francesco Conti; proseguono invece i rispettivi iter di recupero Salvatore Esposito e Bjorn Meijer. Percorso riabilitativo per i lungodegenti Nikola Sekulov, Danel Sinani e Mattia Viti.

Foto di archivio

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