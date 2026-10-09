Avellino-Sampdoria LIVE: la cronaca del match della 6^ giornata di Serie B

Avellino 4 (12′ Cheddira, 20′ Palumbo, 24′ Russo, 29′ Besaggio) – Sampdoria 1 (18′ Insigne)

78′ Annullata la quinta rete dell’Avellino. Segna Biasci. Azione da sinistra a destra, Missori calcia a incrociare con Biasci che in scivolata insacca all’altezza del secondo palo. La Sampdoria lamenta un fallo a inizio azione di Favilli su Ferrari. L’arbitro la rivede e annulla il goal. Ammonito Favilli.

77′ Giallo per Ferrari a seguito di una trattenuta a metà campo su Favilli.

76′ Cambi Avellino: escono Palumbo e Russo, entrano Sounas e Biasci.

73′ Check del VAR: cross di Gartenmann, testa di Delli Carri. Tocco sospetto di Venturi col braccio. Non c’è rigore per la squadra arbitrale.

71′ Fallo di Venturi su Tutino. Ammonito.

68′ Esce Lauritsen, entra Begic. Dentro Depaoli, fuori Henderson.

67′ Da esterno a esterno: Moruzzi crossa sul secondo palo per Missori. Prova ad arrivarci in scivolata ma è in ritardo, palla sul fondo.

65′ Cross di Moruzzi dalla trequarti. Ci sono Vindahl, Delli Carri e Gartenmann. Ma a colpire la palla è Missori. Tentativo alto. Avellino per la seconda volta vicino al quinto goal dopo l’occasione con Cheddira.

61′ Nella Sampdoria, esce Verschaeren ed entra Tutino.

59′ Cambi nell’Avellino: esce Cheddira, entra Favilli; out Palmiero, al suo posto Faticanti.

58′ Lauritsen calcia dal limite. Tiro centrale, tutto facile per Martinelli.

57′ Cross teso di Cicconi verso l’area piccola, esce bene Martinelli che blocca.

55′ Crossa Moruzzi, Cheddira è leggermente in ritardo e allungandosi spara alto da pochi passi quello che poteva essere un facile tap-in.

54′ Ferrari rimette al centro un pallone. Gran colpo di testa di Delli Carri: Martinelli è bravo in tuffo a respingere il calcio d’angolo.

51′ Primi minuti della ripresa con cambi di fronte ma senza occasioni da rete.

46′ Si parte con l’Avellino incaricato del calcio di inizio del secondo tempo.

Corradi opera un cambio nell’intervallo: entra Ferrari al posto di Karamoh. Il mister passa alla difesa a cinque per evitare l’imbarcata.

Secondo tempo

45’+1 Duplice fischio. Il primo tempo è Insigne contro tutti. Nel senso che l’ex Napoli è l’unico che prova a fare qualcosa e al 18′ riesce anche a segnare un gran goal che vale il momentaneo 1 a 1. Il problema è che il resto della Sampdoria non è pervenuto al Partenio con un Gartenmann in giornata di dis-grazia. Il difensore entra negativamente in tutte le azioni che portano ai quattro goal dell’Avellino, che chiude in vantaggio una prima frazione senza storia. In occasione della terza rete, è Makoumbou il propiziatore del goal degli irpini con un passaggio all’indietro al limite dell’area inspiegabile.

45′ Karamoh crossa basso per Lauritsen. Martinelli in uscita bassa fa suo il pallone.

41′ L’Avellino, palla a terra, entra come un coltello nel burro in mezzo alla difesa della Sampdoria. Cheddira segna il cinque a uno su assist di Russo ma la bandierina è alzata per un fuorigioco netto.

35′ Insigne prova l’azione personale. Conduce palla e calcia a giro verso il palo più lontano. Pallone fuori di poco. L’ex Napoli è l’unica luce in una formazione blucerchiata rimasta in modalità sosta.

29′ Poker Avellino! Errore incredibile di Makoumbou che pressato al limite dell’area compie un inspiegabile passaggio corto all’indietro: pallone nei piedi di Besaggio, a cui basta una lieve finta per “mandare al bar” Gartenmann per poi liberare un tiro ravvicinato rasoterra verso il palo più vicino.

26′ Controllo al VAR per un possibile tocco di mano di Russo. Il goal viene reputato regolare.

24′ Tris dell’Avellino! Moruzzi è libero di crossare con tutta la calma del mondo. Russo anticipa un Gartenmann completamente in confusione e Vindahl che esce in ritardo. Solo un gran goal di Insigne tiene in piedi la Sampdoria in questo avvio.

20′ Palumbo raddoppia per l’Avellino! Russo mette il turbo sulla fascia, Gartenmann ha invece il freno a mano a confronto. L’attaccante arriva sul fondo, mette al centro. Palumbo indisturbato arriva a rimorchio e calcia in porta da pochi passi.

18′ Magia di Insigne, è 1 a 1! Collo esterno da prima della lunetta, il pallone scende e si infila poco sotto all’incrocio. Inutile il tuffo di Martinelli. La Sampdoria pareggia subito.

16′ Insigne in posizione molto defilata prova un tiro-cross. La palla sbatte su Izzo. Corner per la Sampdoria respinto agevolmente dalla difesa locale. Il secondo angolo di fila, invece, viene respinto di pugno da Martinelli, ex di giornata.

12′ Avellino in vantaggio! Moruzzi crossa dalla sinistra. Cheddira anticipa Gartenmann e di testa prolunga alle spalle di Vindahl.

9′ Si fa vedere l’Avellino: Palumbo crossa basso verso l’area piccola. Di Pardo legge bene la traiettoria e spazza.

6′ Di Pardo crossa per Lauritsen. L’attaccante stacca sulla testa di Izzo ma non riesce a inquadrare la porta. Pallone alto.

1′ Alle 20,33 inizia la partita. Avellino in maglia verde, Sampdoria con la maglia bianca con banda orizzontale rossonera in omaggio alla Sampierdarenese.

Primo tempo

Prepartita di tensione allo stadio Partenio. Vi sono stati scontri all’esterno dello stadio che hanno coinvolti tifosi blucerchiati e sostenitori della squadra di casa. Pronto l’intervento delle forze dell’ordine con il match che è iniziato senza ritardi.

Formazioni ufficiali

Sampdoria: Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Makoumbou, Verschaeren; Karamoh, Insigne, Lauritsen. A disposizione: Krastev, Massolo, Begic, Ravanelli, Depaoli, Ferrari, Cosi, Mbabu, Tutino. Allenatore: Bernardo Corradi.

Avellino: Martinelli; Venturi, Izzo, Enrici; Missori, Palmiero, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo. A disposizione: Innarilli, Sala, Di Bitonto, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Adamo, Di Paolo, Favilli. Allenatore: Alessandro Nesta.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Biffi di Treviglio e El Filali di Alessandria.

Quarto ufficiale: Di Loreto di Terni. VAR: Pezzuto di Lecce. AVAR: Mazzoleni di Bergamo

Avellino. Sesta giornata di campionato allo stadio Partenio. L’Avellino di mister Alessandro Nesta si presenta all’appuntamento con 7 punti in classifica. A quota 4, invece, la Sampdoria di mister Bernardo Corradi. I blucerchiati hanno vinto alla vigilia della lunga sosta 2-1 contro il Catanzaro. Gli irpini hanno vissuto una sosta diversa, volta a smaltire le scorie della sconfitta 3-1 in casa dell’Ascoli. Emergenza a centrocampo per la Samp: Henderson, Makoumbou, Verschaeren gli unici disponibili oltre a Cosi della Primavera.