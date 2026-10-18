Sampdoria – Arezzo LIVE (1-1). Clamorosa papera di Vindhal e i toscani pareggiano

Genova. Sampdoria – Arezzo 1-1 (9′ Henderson; 15′ Arena)

24′ Iniziativa di Begic, repinge Renzi e palla in corner. Batte Cicconi, , colpo di testa di Delli Carri a palombella, palla fuori

22′ Svirgolata della difesa dell’Arezzo su un cross dalla trequarti, angolo per la Sampdoria. Sulla battuta di Henderson salta Lauritsen ma non imprime potenza al colpo di testa e Nunziante para

15′ Pareggio dell’Arezzo, clamorosa papera di Vindahl su un tiro dalla distanza di Arena. Il portiere non trattiene un pallone che sembrava già tra le sue braccia e la sfera lentamente oltrepassa la linea

12′ Ammonito Chierico, intervento duro su Lauritsen

9′ Gol della Sampdoria: palla recuperata in attacco da Abildgaard con un intervento in scivolata, la sfera arriva a Begic sulla sinistra, che mette in mezzo, Verschaeren cicca l’impatto, ma sul secondo palo c’è Henderson che insacca con un rasoterra preciso

6′ Tentativo dalla distanza di Righetti respinto in scivolata da Henderson, la Sampdoria riparte, ma l’Arezzo spende un fallo e interrompe l’azione. I blucerchiati protestano per la scelta dell’arbitro di non estrarre il cartellino giallo

2′ Henderson subito ammonito, intervento in ritardo su Coppolaro

1′ Si parte, palla all’Arezzo, Sampdoria che atttacca verso la Nord in questo primo tempo

Begic titolare come prevedibile dopo il forfait di Lorenzo Insigne per Sampdoria – Arezzo, partita in cui mister Corradi e la squadra sono chiamati a fare risultato per evitare guai grossi. La Sampdoria è al momento ultima in classifica insieme al Catanzaro a 4 punti.

Vindahl confermato in porta, anche Ravanelli gioca dal primo minuto come annunciato alla vigilia. Panchina cortissima con solo otto giocatori.

Piove e c’è vento al Ferraris, ma il campo sembra aver retto bene alle precipitazioni della giornata. Qualche fischio all’ingresso in campo dei giocatori per il riscaldamento.

La “Legend” di oggi servirebbe molto alla causa blucerchiata: Fabio Bazzani (alla Samp dal 2002 al 2005 e dopo un breve prestito alla Lazio, di nuovo dal 2005 al 2007 con 33 gol all’attivo).

Sampdoria – Arezzo, il tabellino

Sampdoria: Vindahl, Di Pardo, Ravanelli, Delli Carri, Cicconi, Henderson, Makoumbou, Abildgaard, Verschaeren, Begic, Lauritsen.

Allenatore: Corradi.

A disposizione: Krastev, Massolo, Gartenmann, Karamoh, Depaoli, Ferrari, Mbabu, Tutino.

Arezzo: Nunziante, Renzi, Gilli, Coppolaro, Righetti; Mawuli, Chierico, Sala; Arena, Cerri, Tavernelli.

Allenatore: Bucchi.

A disposizione: Seculin, Mena, Leone, Pattarello, Mancuso, Ionita, Cagnano, Mancini, Manes, Ferrari, Cianci, Iaccarino.

Arbitro: Colombo di Como; assistenti: Mastrodonato di Molfetta; Russo di Nichelino; quarto ufficiale: Turrini di Firenze; Var: Fabbri di Ravenna; Avar: Del Giovane di Albano Laziale.

Ammoniti: Henderson (S)