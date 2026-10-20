Sampdoria spiazzata dalla frenata per il ritorno di Giampaolo: e ora?

Marco Giampaolo oggi sarebbe dovuto partire in direzione Genova per il suo ritorno alla Sampdoria. Questa mattina, tuttavia, la pista si è raffreddata. Alla base dell’impasse ci sarebbero le difficoltà con la Cremonese per liberare il tecnico, una situazione che ha spiazzato la Sampdoria, convinta di essere ormai vicina alla fumata bianca dopo aver raggiunto l’accordo verbale.

La fiducia di chiudere la trattativa era tale che, dopo aver salutato Corradi, proprio nel comunicato relativo all’esonero dell’ormai ex allenatore il club aveva annunciato che il nome del sostituto sarebbe stato comunicato a stretto giro. E il nome era proprio quello del tecnico di Bellinzona, al suo terzo ritorno in blucerchiato.

Ora la società è chiamato a individuare una soluzione in tempi strettissimi. Le alternative sono state lasciate completamente sullo sfondo in attesa del “Maestro”, che sta saltando proprio nelle ore in cui era previsto il suo annuncio ufficiale.

E ora? I nomi sul tavolo sono sempre quelli di Mignani, D’Angelo, Zanetti e D’Aversa, più defilato Baroni qualora dovesse interrompersi la sua esperienza a Verona. Il risultato è che, ancora una volta, la Sampdoria di Tey e Fredberg non riesce a concretizzare la sua prima scelta.

Nel frattempo gli allenamenti dovrebbero essere diretti da Attilio Lombardo che, alla luce del suo pedigree e del legame con l’ambiente, non può essere escluso dalla lista dei possibili candidati alla panchina blucerchiata.