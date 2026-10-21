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Aggiornamento

Allenatore Sampdoria: D’Angelo in pole, intanto la squadra torna in campo con Lombardo

Popeye ancora al timone del traghetto? Domani è l'antivigilia della sfida al Sudtirol, ma ora avanza l'ex Spezia

Sampdoria Vs Salernitana

Genova. La Sampdoria torna al lavoro mentre la situazione legata alla panchina in “riservata evoluzione”.

Oggi i blucerchiati si sono ritrovati a Bogliasco per il primo allenamento settimanale, dopo il rinvio della seduta di ieri a causa dell’allerta meteo, in vista della trasferta contro il Sudtirol. Come previsto, a dirigere la squadra è stato Attilio Lombardo, affiancato dai componenti dello staff rimasti dopo l’esonero di Corradi.

Nonostante il momento complicato, aggravato dall’ultimo posto in classifica, sul campo si è respirato un clima sereno, senza particolari tensioni.

Sul fronte panchina, dopo essersi vista sfumare la pista Giampaolo, la società si vuole muovere con più discrezione. Secondo le ultime indiscrezioni, è Luca D’Angelo in vantaggio nel confronto con Michele Mignani e Fabio Caserta. D’Angelo, che in Liguria ha già allenato lo Spezia, sembra dunque essere il prescelto per la panchina della Sampdoria.

Una situazione da monitorare con il passare delle ore e, considerando anche che domani sarà già antivigilia della sfida di Bolzano, non si può ancora escludere a priori la possibilità che sia proprio Lombardo ad andare in panchina sabato pomeriggio. Ma il club sta lavorando per chiudere l’arrivo del nuovo mister in queste ore e tutto sembra portare a D’Angelo.

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