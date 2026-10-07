La Liguria celebra la giornata della salute mentale: incontri, sport, teatro e un pranzo comunitario

Genova. Sabato 10 ottobre in Liguria si celebra la giornata mondiale della salute mentale, appuntamento che prevede oltre 20 venti organizzati in tutta la regione da Azienda Tutela della Salute Liguria con il patrocinio di Regione Liguria e con il supporto degli enti del Terzo Settore.

Fulcro delle iniziative sarà l’evento in programma sabato mattina dalle ore 12,00 in galleria Mazzini a Genova, promosso dalla Consulta Salute Mentale con il patrocinio e il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova. Un pranzo condiviso, nel quale ognuno porta qualcosa: per celebrare accoglienza, ascolto e inclusione.

L’evento è svolto in collaborazione con le associazioni A.F.co.D.A., A.L.Fa.P.P., Altrimenti, I.M.F.I., Progetto Itaca Genova, Meglio Insieme, Orizzonti, San Marcellino, le Cooperative Il Ce.Sto., Il Laboratorio, Il Rastrello e la Fondazione Progetto Itaca.

In calendario ci sono visite psicologiche e psichiatriche, convegni, spettacoli teatrali, corsi di formazione, passeggiate, incontri, giochi. Dal 9 ottobre la fontana di piazza Rossetti e gli ospedali di Sanremo e Imperia saranno illuminati di verde.

“La salute mentale è un tema importante e questa serie di iniziative organizzate nelle aree sociosanitarie della Liguria è la dimostrazione di quanto sia fondamentale ribadire l’esperienza diretta dei pazienti che affrontano o hanno affrontato un disagio psichico – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò – Ribadiamo l’importanza di un modello di trattamento inclusivo ma soprattutto abbattere lo stigma: la Regione sta portando avanti interventi di promozione della salute mentale e studi sui servizi per migliorare l’accesso e la qualità delle cure.”

“Quest’anno il 10 ottobre celebriamo la Giornata della Salute Mentale in tutta la Liguria. Più di venti iniziative in undici comuni di tutte le aree sociosanitarie – prosegue il direttore sociosanitario di ATS Liguria, Pierluigi Vinai – Iniziative coordinate che ci consegnano la mappa dell’impegno di tante professioniste e tanti professionisti impegnati nei servizi territoriali. ATS Liguria sta investendo sulla tutela della salute mentale attraverso l’incremento delle iniziative per la prevenzione e attraverso la realizzazione di nuovi servizi. Tra qualche settimana inizierà la formazione dei nuovi psicologi di comunità che saranno presenti in tutto il territorio della Liguria all’interno delle case della comunità”.

“La salute mentale riguarda tutte e tutti e non può essere considerata una questione che appartiene soltanto ai servizi sanitari: è un tema di comunità, di relazioni, di inclusione e, soprattutto, di diritti – ha sottolineato l’assessora al Welfare del Comune di Genova, Cristina Lodi – Siamo soddisfatti che quest’anno il Comune sia direttamente coinvolto nell’organizzazione di questa giornata, perché crediamo fondamentale l’impostazione di tutte le politiche di welfare in linea con ‘la città che cura’, che vuol dire non solo occuparsi di chi è fragile, ma prendersi cura di tutti, affinché le persone stiano bene. La collaborazione con i Centri di Salute Mentale e la rete dei servizi della salute mentale è una collaborazione forte, stabilita anche quest’anno, che sarà ancora più rinforzata dopo questa iniziativa. Una città che sa ascoltare, accogliere e prendersi cura delle fragilità è una città più giusta e più forte per tutti”.

“Abbiamo puntato sulla scelta di Galleria Mazzini per la bellezza del luogo per e la posizione in caso di pioggia. La tavolata – dichiara il consigliere comunale con delega ai Grandi Eventi del Comune di Genova Lorenzo Garzarelli – richiama un momento di condivisione reciproca di quello che possono essere i temi della salute mentale, un tema che ci vede impegnati come comune e che personalmente sento molto, proprio perché penso che sia un qualcosa che tocca la vita di ognuno di noi. Come istituzioni dobbiamo far valere quella parte empatica, umana e sensibile che contraddistingue l’essere umano. Più se ne parla meglio è, più si riesce a porre l’accento sulla normalizzazione della salute mentale, più poi alla fine questi eventi hanno effetti mediatici e di condivisione e cura a livello popolare.”

“La giornata mondiale della salute mentale rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e confronto sul tema della salute mentale, parte integrante della salute e del benessere delle persone e della comunità. Quest’anno abbiamo scelto di portare il tema della salute mentale fuori dai soli luoghi della cura, dentro la città e nei luoghi dell’incontro, attraverso un programma di iniziative che mette al centro le persone, le relazioni e la partecipazione. Una città che cura è una città che non lascia sole le persone, che riconosce la salute mentale come un bene comune e che lavora per superare stigma, pregiudizi e isolamento”, conclude Ivan Alessandro Mazzoleni, irettore di Area 3 ATS Liguria.

Il programma della giornata mondiale della salute mentale in Asl 3

Da alcuni anni Genova promuove, in occasione della giornata mondiale della salute mentale, un articolato programma di iniziative che coinvolge servizi, istituzioni, Terzo Settore e realtà associative del territorio. L’obiettivo è affermare la Salute Mentale come Bene Comune, far conoscere servizi e risorse disponibili, favorire occasioni di incontro e partecipazione e contribuire al superamento di pregiudizi, isolamento e discriminazione. L’edizione di quest’anno propone un programma particolarmente ricco, diffuso in diversi luoghi della città, con l’intento di trasformare Genova in uno spazio condiviso di incontro, riflessione e partecipazione. Dalle piazze alla Galleria Mazzini, fino agli spazi di Quarto, un unico filo conduttore accompagnerà le iniziative: rendere visibile che la salute mentale riguarda tutti e che una comunità capace di accogliere, ascoltare e includere è una comunità che cura.

A partire dalla sera precedente il 10 ottobre, la fontana di Piazza Rossetti sarà illuminata di verde, colore simbolicamente associato alla salute mentale, per rendere visibile l’adesione di Genova alla Giornata Mondiale. Nei giorni precedenti sarà proiettata sul ledwall della facciata del Palazzo della Regione la scritta: “10 ottobre – Giornata Mondiale della Salute Mentale. Patto per la Salute Mentale – La Città che Cura” alternata alla scritta “A Tavola con Marco Cavallo – Dalle 12.00 alle 14.30 Grande Pranzo Comunitario in Galleria Mazzini.

Il programma di sabato 10 ottobre

10.00 – 12.00 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “UN MINUTO PER CAMBIARE LO SGUARDO” La campagna prevede il coinvolgimento di circa 100 volontari, tra cui studenti delle scuole superiori, per incontrare direttamente la cittadinanza e promuovere una riflessione sui temi della salute mentale. Attraverso un breve questionario, l’iniziativa avrà una duplice finalità: stimolare una riflessione personale su percezioni, atteggiamenti e possibili pregiudizi e, allo stesso tempo, raccogliere elementi utili a delineare il clima culturale della città rispetto alla salute mentale.

12.00 – 12.30 COLLEGAMENTO ONLINE CON OLTRE 100 PIAZZE ITALIANE Anche quest’anno il Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale promuoverà un collegamento nazionale che, dalle 12.00 alle 12.30, metterà in rete attraverso una piattaforma online molte piazze italiane. L’iniziativa si ispira all’esperienza del Progetto Agorai, che intende favorire non solo una riflessione collettiva, ma anche la coprogettazione di azioni e iniziative territoriali, rafforzando il legame tra servizi, istituzioni e comunità.

12.00 – 14.30 GALLERIA MAZZINI: “A TAVOLA CON MARCO CAVALLO” Uno dei momenti centrali e più simbolici della giornata sarà il grande pranzo comunitario in galleria Mazzini, aperto alle persone seguite dai Servizi di Salute Mentale, ai familiari, agli operatori, alle associazioni e a tutta la cittadinanza. L’iniziativa vuole promuovere inclusione, partecipazione e vicinanza, contrastando stigma e pregiudizi legati alla sofferenza psichica. Al tempo stesso, richiama il percorso di superamento dell’istituzione manicomiale avviato con la Legge 180, riaffermando i valori di libertà, dignità e piena cittadinanza. Elemento simbolico dell’evento sarà la presenza di Marco Cavallo, la storica scultura divenuta emblema della libertà e dell’abbattimento dei muri del manicomio, che accompagnerà idealmente l’incontro tra partecipanti e cittadinanza.

14.30 – 16.00 I GIOVANI E LA SALUTE MENTALE In preparazione alla giornata, alcuni giovani seguiti dai Centri di Salute Mentale hanno contribuito all’ideazione e all’organizzazione di punti gioco, con attività ludiche e motorie dedicate ai temi dell’equilibrio fisico e mentale e delle emozioni . Attraverso QR code e applicazioni dedicate saranno raccolte in tempo reale le risposte a brevi questionari. I partecipanti saranno poi invitati a un incontro di restituzione e potranno aderire a un percorso di riflessione sulla salute mentale rivolto ai giovani.

EVENTI SATELLITE 10.00 – 18.00 – MySport Village Sciorba “SPORTABILITYDAY 2026” LA FESTA DELLO SPORT PER TUTTE LE ABILITÀ Sesta edizione della grande giornata dedicata allo sport e all’inclusione. Dopo gli oltre 1.300 partecipanti dell’ultima edizione, l’evento coinvolgerà associazioni, enti, scuole e società sportive liguri. Tra le novità, i tornei scolastici di calcio e pallavolo, con squadre miste composte da ragazzi e ragazze, con e senza disabilità.

17.00 – Teatro Ivo Chiesa “SMARRITO NELLA SELVA. LA PAZZIA DI ORLANDO TRA LETTERATURA, MENTE E CURA” Evento nell’ambito di “L’universo del Furioso: follia, amore e meraviglia” , rassegna culturale dedicata all’Orlando Furioso, in programma dall’1 al 18 ottobre. Oggi abbiamo più informazioni, ma meno pensiero; più connessioni, ma meno amore. Ragione e sentimenti diventano prestazione, consumo, immagine. Dove ritrovare il Senno, senza andare sulla Luna? Ne discuteranno esponenti della SIP Liguria, dell’Università di Genova e dei Servizi di Salute Mentale.

17.00 – Porticati CORTEO CON MARCO CAVALLO A cura del Teatro dell’Ortica – Fondazione Anna Solaro, nell’ambito della 15ª edizione di QuartoPianetaFestival. Il corteo con Marco Cavallo negli spazi dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto metterà in relazione la memoria della storia manicomiale con i temi contemporanei della libertà, dei diritti, della dignità e dell’inclusione.

21.00 – Spazio 21 “QUESTO NON È UNO SPETTACOLO” Di e con il Gruppo Stranità, progetto di teatro sociale, nell’ambito della 15ª edizione di QuartoPianetaFestival. Produzione del Teatro dell’Ortica, regia di Giancarlo Mariottini, aiuto-regia di Ilaria Piaggesi e Riccardo Selvaggi. Lo spettacolo concluderà idealmente la giornata attraverso il linguaggio del teatro sociale, dando spazio alla partecipazione, all’espressione e all’incontro tra esperienze diverse