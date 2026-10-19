Salotto della Salute al Mog, il 20 ottobre alle 18 i medici del Galliera parlano di urologia

Genova. Domani, 20 ottobre alle ore 18, presso il Mog (Mercato Orientale via XX Settembre 75r), si terrà il primo appuntamente con “Il Salotto della Salute – Mog e Galliera insieme per la prevenzione”.

“Le stagioni dell’uomo: parliamone senza tabù”, questo il titolo dell’ incontro dedicato alla salute maschile, con particolare attenzione alla prevenzione e alle principali problematiche di ambito urologico.

Carlo Introini, direttore della Urologia, parlerà dell’importanza dei controlli, dei segnali da non sottovalutare e dei comportamenti utili a prendersi cura della propria salute, affrontando anche eventuali resistenze e imbarazzi

legati ai temi della sfera urologica.

In parallelo, nel Cubo, una stanza vicina a quella in cui si terrà l’incontro, alcuni specialisti saranno a disposizione dei cittadini per fornire, in maniera privata, informazioni sugli screening maschili, rispondere alle domande e

orientare sulle modalità e sull’importanza dei controlli di prevenzione.