“Quello di oggi è uno sgarbo istituzionale grave, che racconta molto più di chi lo ha compiuto che della persona che lo ha subito – dichiara l’eurodeputato del Pd Brando Benifei -. Dopo anni in cui Genova è rimasta ai margini dei circuiti internazionali ed europei, la sindaca Salis ha riportato la città dentro una dimensione internazionale. E cosa fanno oggi Bucci e il Governo? Invece di sostenere questa nuova stagione, scelgono di escludere la sindaca dal palco inaugurale del Salone Nautico. Una scelta miope e politicamente incomprensibile, che finisce per danneggiare l’immagine stessa della città. Pensano di colpire la sindaca Salis, ma stanno colpendo Genova: il loro atteggiamento gli si rivolgerà contro. Mentre la città prova a riconquistare una dimensione internazionale, Bucci e Meloni scelgono di riportarla alle logiche della vecchia politica. La figuraccia, questa volta, è tutta loro: di Bucci e di Meloni”.

“Non invitare la sindaca di Genova sul palco per il taglio del nastro del Salone Nautico è una scelta che lascia francamente sconcertati – commenta il senatore genovese Luca Pirondini, capogruppo del M5s al Senato, insieme al coordinatore regionale Stefano Giordano e al capogruppo in Comune Marco Mesmaeker -. C’era Giorgia Meloni, c’era Marco Bucci che quando è stato sindaco ha sempre partecipato. Sia lui sia Giorgia Meloni è evidente che si sono accorti dell’assenza di Salis, eppure non hanno detto nulla. Questo qualifica la loro ignoranza istituzionale. Ma la domanda a questo punto è: chi e perché ha lasciato fuori Salis? Qui non si tratta di galateo, né di una questione personale. La sindaca rappresenta la città che ospita il Salone, una manifestazione che porta il nome di Genova nel mondo e che vive anche grazie al lavoro, alle energie e all’identità dei suoi cittadini. Escludere la prima cittadina dal momento ufficiale dell’inaugurazione significa, nei fatti, mettere in secondo piano Genova e il ruolo della sua comunità. Genova merita rispetto. Il rispetto passa anche per il riconoscimento del ruolo delle istituzioni che la rappresentano”.

“Quanto accaduto questa mattina all’inaugurazione del 66° Salone Nautico lascia francamente sconcertati. Per la prima volta nella storia della manifestazione, la sindaca di Genova è stata esclusa dal tradizionale taglio del nastro inaugurale – dichiarano la presidente di Linea Condivisa Rossella D’Acqui e Gianni Pastorino con Filippo Bruzzone, rappresentanti di Linea Condivisa rispettivamente in Consiglio regionale e in Consiglio comunale a Genova -. Il Salone Nautico è uno dei più importanti appuntamenti internazionali ospitati da Genova, profondamente legato alla città, alla sua storia e alla sua economia. Il sindaco rappresenta Genova e i genovesi: estrometterlo da un momento simbolico come il taglio del nastro significa compiere uno sgarbo non soltanto nei confronti di Silvia Salis, ma dell’istituzione che rappresenta. Crediamo sia necessario chiarire chi abbia assunto questa decisione e per quali ragioni”.

Per Italia Viva “uno sgarbo istituzionale senza precedenti. Per la prima volta nella storia del Salone Nautico di Genova, il sindaco della città che lo ospita non è stato invitato sul palco della cerimonia inaugurale. Non era mai accaduto in 66 edizioni. Non si tratta di una questione di forma. Il Salone è uno dei simboli di Genova nel mondo, e la presenza del suo sindaco al taglio del nastro è sempre stata un segno di rispetto verso la città e verso le istituzioni che la rappresentano. Escludere Silvia Salis significa ignorare le tradizioni, il galateo istituzionale e, prima ancora, i genovesi”.

“Sgarbo istituzionale alla sindaca Salis. Un’offesa alla città e al rispetto democratico. Il Salone Nautico non è la passerella di un singolo partito né l’evento privato di una fazione politica: è la vetrina internazionale di Genova, della sua economia, del suo porto e dei suoi cittadini”, dichiara Chiara Lastrico, segretaria provinciale di Azione Genova. E Maria Luisa Centofanti, capogruppo in Consiglio comunale di Riformiamo Genova: “Chi governa le istituzioni nazionali e regionali ha il dovere di rispettarne tutte le articolazioni, a prescindere dal colore politico. Genova merita collaborazione seria, maturità ed equilibrio, non ripicche da cerimoniale. La correttezza istituzionale deve sempre venire prima delle logiche di partito, specialmente di fronte a platee e investitori di rilievo globale. Siamo al fianco della Sindaca Salis nel difendere il prestigio e la dignità della nostra città”.

I consiglieri e gli assessori comunali genovesi di Alleanza Verdi e Sinistra esprimono solidarietà a Salis: “Escludere la sindaca significa escludere la città di Genova. Il mancato invito al taglio del nastro rappresenta una mancanza di rispetto per la città. Il Comune è parte attiva nell’organizzazione del Salone Nautico: l’estromissione della sua principale rappresentante è un gesto incomprensibile, una ferita istituzionale che colpisce la storia e l’economia genovese. Serve un chiarimento immediato per capire chi abbia deciso di cancellare il Comune da un momento così importante”, dichiarano la capogruppo Francesca Ghio, i consiglieri Lorenzo Garzarelli e Massimo Romeo.

La Lista Civica Silvia Salis Sindaca esprime “sconcerto” e chiede che siano chiarite le ragioni della decisione: “Silvia Salis rappresenta Genova e tutti i suoi cittadini. Escluderla da un momento simbolico di una manifestazione internazionale profondamente legata alla nostra città significa mancare di rispetto all’istituzione che rappresenta. Il rispetto dei ruoli istituzionali deve essere garantito a prescindere dalle appartenenze politiche”.