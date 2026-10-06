Salone Nautico, il Comune guadagna 27mila euro da un parcheggio: il ricavato in beneficenza

Genova. Il Salone Nautico di Genova, oggi all’ultimo giorno di apertura con numeri record, diventa un veicolo per fare beneficenza. Succede grazie agli introiti provenienti da un’area di parcheggio gestita dal Comune in quello che rimane di piazzale Kennedy, in gran parte occupato dal nuovo parco della Foce, nei pressi di corso Italia.

I sei giorni di apertura hanno fruttato circa 27mila euro. E ad annunciare la destinazione di queste risorse è stata la sindaca Silvia Salis durante la conferenza stampa finale della kermesse: “Questo profitto verrà diviso a metà tra Porto dei Piccoli e Music For Peace – ha spiegato -. Credo che sia una bellissima notizia perché, grazie a un’iniziativa del Comune che ha messo a disposizione spazi fondamentali per l’esperienza dei visitatori, riusciamo ad avere una ricaduta benefica sul territorio”.

“Credo che siano tutti elementi che fanno capire quanto ci teniamo come città a organizzare un Salone che sia sempre più innovativo, ma anche sempre più accogliente – ha commentato ancora la sindaca -. In questo accolgo con grande favore la Blue Arena, spero che venga ripetuta negli anni successivi perché è stata di grande interesse e ha permesso anche un’esperienza gratuita a chi magari non riusciva ad entrare nel Salone”.

Per la sindaca bilancio positivo anche sul fronte della viabilità, nonostante i disagi vissuti dai genovesi anche quest’anno: “È ovvio che ci sia traffico intenso nei giorni del Salone, ma la polizia locale ha saputo gestire al meglio. Quest’anno abbiamo avuto anche riscontri molto positivi su determinate situazioni che ripeteremo nei prossimi anni perché si sono rivelate vincenti”.