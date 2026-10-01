Salone Nautico, al via con Meloni e le proteste dei lavoratori Ericsson: primi stress test per il traffico

Genova. La chiusura per lavori del casello di Genova Est fino alle 7 di questa mattina ha già creato qualche impiccio alla viabilità nella settimana storicamente più complessa, sul fronte del traffico, per il capoluogo ligure. Rallentamenti e code sono in atto sia sul nodo autostradale sia sulle strade tra la Val Bisagno e il centro nella giornata di apertura del Salone Nautico internazionale, da oggi al 6 ottobre.

Alle 11 circa il taglio del nastro con le autorità – è attesa all’inaugurazione anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni – ma prima, come spesso accade, non mancheranno le manifestazioni di protesta. Da sempre il Nautico è una vetrina per istanze e proteste e questa mattina al Waterfront Levante ci saranno i lavoratori e i sindacati che dicono no a 131 licenziamenti in Ericsson a Genova.

Al Salone Nautico, peraltro, ci sarà anche il ministro delle Imprese Adolfo Urso che lunedì incontrerà al Mimit il gruppo industriale. Ieri Ericsson alla Camera in audizione ha confermato che non sono intenzionati a fare passi indietro sui tagli all’organico.

Tra le novità del Salone Nautico 2026 – oltre alla data, posticipata per evitare la sovrapposizione con Cannes e Monaco – sicuramente la Blue Arena, una sorta di “salone in miniatura” all’interno del Palasport, gratuita per tutti. Sarà uno spazio suddiviso in cinque aree tematiche allestito nella parte centrale: stand dedicata alla nautica per tutti, ai foil, ai simulatori della Marina Militare e alla formazione.

I numeri parlano comunque di un Salone con oltre mille imbarcazioni di cui molte in acqua, +28% per catamarani e multiscafi, +4% nelle altre categorie, un’area dedicata ai superyacht made in Italy, il ritorno di Mangusta con due imbarcazioni.