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66^ edizione

Salone Nautico, inaugurazione con Giorgia Meloni: risposte sfuggenti su Caso Regeni e striscione alla Daneo fotogallery

Visita negli stand, tra selfie e applausi. Polemiche sull'assenza di Salis nel momento del taglio del nastro. Dal palco la sindaca chiede poi un applauso per i lavoratori di Ericsson. Bucci: "Continueremo a investire nell'economia del mare"

Genova. La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha tagliato il nastro della 66esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova. La premier è arrivata intorno alle 11 e si è diretta agli stand delle forze dell’ordine, fermandosi a stringere mani e scattare foto. Ha incontrato la questora Silvia Burdese e ricevuto un attestato da parte della guardia costiera insieme a un cappellino per la figlia.

Su di lei puntati tanti smartphone dei visitatori del Salone Nautico, con alcuni di loro Meloni si è fermata per scattare un selfie. Nessun incontro formale, solo un giro tra gli stand prima di dirigersi verso il palco al piano superiore, su cui ha poi tagliato il nastro inaugurale della manifestazione. Qualche polemica sul fatto che sul palco nel momento dell’inaugurazione vera e propria ci fossero il presidente della Regione Liguria e il presidente di Ucina ma non la sindaca di Genova.

Meloni, che in passato aveva già presenziato al Salone Nautico – era il 2023 – ha lasciato la scena subito dopo gli interventi del presidente di Ucina Piero Formenti, della sindaca di Genova Silvia Salis e del presidente della Regione Marco Bucci. Prima di andarsene ha scambiato qualche parola con i giornalisti sul tema del sostegno del governo alla nautica e sul caso Regeni e i rapporti con l’Egitto.

“La nautica è un pezzo significativo della nostra economia – ha dichiarato Meloni – ed è questa una delle ragioni per le quali ho ritenuto che avesse assolutamente senso di venire al Salone Nautico e ringraziare questi imprenditori, e ricordare anche il lavoro del Governo, ovviamente, dalla piattaforma Risorsa Mare alle norme che abbiamo fatto per il settore e sul comparto. Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di posti di lavoro straordinario”.

Meloni non ha risposto a una domanda sul caso dello striscione strappato alla scuola Daneo: “Guardate, non so chi ha strappato lo striscione, non so che cosa si intenda per “nessuno è straniero”, e quindi non so che cosa risponderle”.

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E poi sul caso Regeni e i rapporti istituzionali con l’Egitto, dopo la sentenza: “Vi ho già detto come la penso. Siamo di fronte a una sentenza che non è definitiva, mancano ancora dei gradi di giudizio e all’esito di quella sentenza, la sentenza chiaramente andrà andrà dato seguito. Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con l’Egitto aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo Governo a riaprire i rapporti diplomatici con l’Egitto, è stato il Governo Gentiloni. Quindi forse anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare”.

Tornando all’inaugurazione del Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis, durante il suo intervento dal palco, oltre a parlare del futuro del quartiere fieristico e dell’auspicio che il salone possa essere “di tutti, anche di chi non si può permettere uno yacht”, ha chiesto alla platea di rivolgere un applauso ai lavoratori di Ericsson che, proprio oggi, hanno protestato davanti ai cancelli della fiera per dire no alla prospettiva di 131 licenziamenti a Genova.

Il governatore Marco Bucci ha ricordato la grande passione di Genova per il mare assicurando che la Regione Liguria continuerà a investire in questo settore.

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