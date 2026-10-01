Salone Nautico, l’accoglienza comincia fuori: A.S.Ter al lavoro attorno al Palasport

Genova. Il primo colpo d’occhio sul Salone Nautico arriva prima degli stand e delle imbarcazioni. Sono gli spazi esterni, le aiuole e i percorsi di accesso ad accogliere chi raggiunge la manifestazione: alla loro preparazione contribuisce A.S.Ter, impegnata negli allestimenti a verde e nelle attività di supporto all’organizzazione.

In totale 450 metri quadrati di prato a rotoli e 350 piante ornamentali sono i numeri dell’intervento. Le squadre dell’azienda hanno lavorato anche sulle aiuole davanti al Palasport, in corrispondenza della rotonda e all’uscita del sottopasso pedonale, curando alcuni dei punti di passaggio del pubblico.

Un lavoro che accompagna la preparazione degli spazi espositivi e riguarda ciò che li circonda: il verde lungo gli accessi, gli addobbi, le indicazioni per raggiungere la manifestazione. Accanto alle sistemazioni delle aiuole e alla collocazione delle piante, A.S.Ter provvede infatti anche alla posa dei pannelli e bandiere di indicazione stradale.

“Il Salone Nautico richiama ogni anno a Genova visitatori da tutto il mondo ed è un’occasione per mostrare una città curata e accogliente”, sottolinea la direttrice Francesca Aleo. Come ogni anno, il contributo dell’azienda si inserisce nel lavoro di preparazione dell’evento, con attività diverse che concorrono all’accoglienza di visitatori e operatori. Un impegno che Aleo riconduce alle persone impegnate sul campo: “È un lavoro concreto, reso possibile dall’impegno delle nostre squadre, che ringrazio per l’attenzione e la professionalità con cui operano ogni giorno al servizio della città”.