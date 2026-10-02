Salone Nautico, 600 ospiti e molti vip alla cena di gala dedicata agli espositori

Genova. Oltre 600 ospiti hanno partecipato ieri sera a “Lights Over The Sea”, la serata dedicata agli espositori che ha chiuso la giornata inaugurale del 66° Salone Nautico Internazionale, sulla Terrazza del Padiglione Blu.

Organizzata da Confindustria Nautica e Salone Nautico Internazionale, con il supporto della Camera di Commercio di Genova e la partnership di Trussardi, Lifestyle & Fashion Partner, e Freccianera Franciacorta, Wine Partner, la serata ha segnato il ritorno di un appuntamento dedicato alla community degli espositori, sospeso negli anni della pandemia. Un momento pensato per ritrovarsi fuori dalla dimensione strettamente professionale della manifestazione e celebrare insieme l’apertura del Salone, trasformando la terrazza affacciata sulle banchine in un luogo di incontro, musica e spettacolo.

Tra gli ospiti della serata, i talent coinvolti da Trussardi: l’attrice Rocío Muñoz Morales, la cantante Malika Ayane, l’imprenditore ed ex-calciatore, Claudio Marchisio, l’attore Giacomo Fadda e la presentatrice e influencer Veronica Ruggeri. La componente musicale ha visto protagonista Kety Fusco con la sua live performance all’arpa, accompagnata dal DJ set di Nausica.

A chiudere Lights Over The Sea è stato lo spettacolo di droni realizzato da Alumée, concepito come un racconto per immagini della storia, dell’identità e del futuro del Salone Nautico. Nel cielo sopra le banchine, luci e immagini hanno dato il benvenuto alla 66esima edizione del Salone Nautico e valorizzato la dimensione internazionale della sua community, per poi richiamare i temi di design, innovazione, sostenibilità ed eccellenza. Al centro dello storytelling proprio gli espositori e il loro senso di appartenenza a una manifestazione nella quale l’intera industria nautica si ritrova, si confronta e costruisce il proprio futuro.