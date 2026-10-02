Salis e il taglio del nastro mancato, l’affaire continua: l’analisi di Brizzi e le accuse di Musso a Bucci

Genova. Ha fatto discutere tutta Italia il caso istituzionale scoppiato ieri al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata al taglio del nastro insieme alla premier Giorgia Meloni, a differenza del governatore Marco Bucci. Un episodio dai contorni ancora poco chiari, che ha dato adito a mille ricostruzioni più o meno plausibili e comunque mai confermate, e allo stesso tempo caricato di interpretazioni e significati politici a prescindere dalla realtà dei fatti.

Dopo qualche ora di ribalta nazionale su agenzie di stampa e siti di informazione, a chiudere la giornata è stata l’ospitata di Fausto Brizzi a La7, nella trasmissione di Lilli Gruber, ufficialmente invitato a parlare del suo ultimo film Quasi vera. In realtà gran parte della puntata è stata dedicata a Silvia Salis, partendo dallo “sgarbo” genovese e sconfinando inevitabilmente in tema di primarie e leadership del centrosinistra. Il regista, marito della sindaca, ha commentato così l’episodio: “La domanda non è cosa è successo, ma perché. Silvia era lì in quanto sindaca, come sempre chiamata a tagliare il nastro. Sicuramente non può essere un errore casuale, come se non mi invitassero alla prima di un mio film. È uno sgarbo a Genova e un grande errore di comunicazione, regalando una notizia e un titolo a Silvia”.

L’ultimo punto appare oggettivo: senza l’assenza di Salis su quel palco, i riflettori sarebbero stati puntati su altro. Forse sulla premier Giorgia Meloni, che ha fatto filtrare da Palazzo Chigi di essere “dispiaciuta e sorpresa” per l’accaduto e nel frattempo ha telefonato alla sindaca per riferirle gli stessi concetti, diffusi stavolta da fonti di Palazzo Tursi. Poco prima gli organizzatori del Salone Nautico precisavano che il cerimoniale non prevedeva né Bucci né Salis al taglio del nastro e scagionavano la presidenza del Consiglio “completamente estranea all’accaduto”.

Come sia andata resta tuttora un mistero. Una delle tesi circolate è che il governatore Marco Bucci, chiamato sul palco dal vicedirettore di Radio24 Sebastiano Barisoni, in realtà avesse spinto per essere coinvolto nella cerimonia a dispetto del programma. Lui, interpellato a margine dai cronisti, ha assicurato di non saperne nulla: “Nemmeno a me avevano detto che dovevo andare su“.

A soffiare sull’ipotesi di uno sgambetto locale, avulso quindi dai giochi politici nazionali, è un post su Instagram del professor Enrico Musso, per anni esponente del centrodestra genovese, ex presidente dell’Aeroporto di Genova silurato dai soci (Autorità portuale e Camera di commercio) non senza polemiche: “L’esclusione della sindaca di Genova Silvia Salis dal taglio del nastro del Salone Nautico è una grave scorrettezza e un’offesa alla città. Ed è anche un film già visto. Quando nel 2025, da presidente dell’aeroporto di Genova, inaugurai il nuovo terminal passeggeri si era in piena campagna elettorale, e feci invitare tutti i candidati sindaci. Ma fino alla vigilia ricevetti pressioni anche scritte dal presidente della Regione e dal suo staff per disinvitare la Salis. Naturalmente mi sono rifiutato. Ah, e ora non sono più presidente dell’aeroporto…”.

Ma a queste accuse ha risposto il presidente Bucci: “Da parte mia non è mai arrivata alcuna pressione in merito. In risposta a un suo messaggio gli dissi semplicemente che, a mio avviso, non sarebbe stato opportuno invitare i candidati sindaci all’inaugurazione dell’aeroporto. Musso decise comunque di invitarli e io rispettai pienamente la sua scelta. Tanto che partecipai regolarmente all’evento e, quello stesso giorno, Musso mi ringraziò con un messaggio, che conservo, sia per la presenza sia per le parole che avevo pronunciato”. Di quella giornata all’aeroporto si ricordano il battibecco tra Salis e Bucci, la battuta dell’allora candidata sindaca sulle “belinate” e quella mano poggiata sulla spalla del governatore che ha generato polemiche per tutta la campagna elettorale.

D’altra parte, a differenza di quanto affermato da numerosi esponenti politici e analisti locali, non corrisponde al vero che “per la prima volta nella storia” il sindaco di Genova non sia salito sul palco dell’inaugurazione. In primo luogo, il taglio del nastro è una novità assoluta perché la prassi consolidata prevedeva che il Salone Nautico iniziasse con la cerimonia dell’alzabandiera. E poi ci sono alcuni esempi che smentiscono la tesi. L’anno scorso, insieme ai vertici di Confindustria Nautica, c’erano i ministri Urso e Santanché e mancavano tanto Salis quanto Bucci. Nel 2021 c’era il presidente Toti, ma non il sindaco Bucci. Di certo l’assenza si sarebbe fatta notare molto meno se Comune, Regione (e Governo) fossero politicamente allineati com’è avvenuto più volte negli ultimi anni.

Tra le ricostruzioni più fantasiose, infine, c’è quella per cui Salis sarebbe arrivata in ritardo alla cerimonia. A diffonderla, tra gli altri, il consigliere comunale di Futuro Nazionale Francesco Maresca e l’esponente di Fratelli d’Italia Alberto Campanella. Il Comune di Genova precisa in una nota che la notizia è “del tutto falsa” e aggiunge dettagli: “La sindaca è stata accolta dal cerimoniale dell’evento dall’ingresso posteriore del Padiglione Jean Nouvel ampiamente nei tempi previsti ed è stata accompagnata sulla terrazza della cerimonia assieme alla prefetta, Cinzia Torraco, e al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. In quell’area, la sindaca ha atteso l’arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, occupando regolarmente il posto assegnatole, come è facilmente riscontrabile dalle testimonianze dei presenti e dalle riprese di telecamere, fotografi e giornalisti accreditati”.

E ancora, tornando sull’episodio e sul contorno: “Né la sindaca, né la prefetta, né il ministro Urso sono stati coinvolti nell’accoglienza della presidente Meloni al piano terra del medesimo padiglione. Allo stesso modo, al momento del taglio del nastro e dell’alzabandiera, la sindaca – che si trovava regolarmente seduta al fianco della prefetta – non è stata chiamata sul palco, sul quale sono stati invece invitati, insieme alla presidente Meloni, il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, e il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci”. E in ultimo un avvertimento: “La sindaca si riserva ogni azione a sua tutela nei confronti di chi dovesse continuare a diffondere simili false informazioni“.