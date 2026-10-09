75 anni di Teatro Nazionale, la sindaca Salis consegna alla presidente Pinotti la medaglia Città di Genova

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha consegnato questa sera alla presidente del Teatro Nazionale di Genova, Roberta Pinotti, la Medaglia Città di Genova per i 75 anni di attività del Teatro.

La cerimonia si è svolta in occasione dell’apertura della nuova stagione, prima dell’inizio dello spettacolo “Orlando Furioso”, presentato in prima nazionale con la regia di Davide Livermore.

«In settantacinque anni, il Teatro ha accompagnato la vita di generazioni di genovesi, facendo incontrare sul palcoscenico e in platea storie, sensibilità e modi diversi di guardare il mondo – dichiara la sindaca Silvia Salis – è un legame che appartiene alla storia della nostra città e continua a rinnovarsi ogni volta che qualcuno prende posto in sala. Con questa medaglia, Genova esprime la propria gratitudine a tutte le donne e gli uomini che hanno reso possibile questo percorso: agli artisti, a chi lavora dietro le quinte e a chi, ogni giorno, permette al Teatro di accogliere il suo pubblico. Il loro lavoro ha contribuito alla crescita culturale della città e a farla conoscere oltre i suoi confini. Sono particolarmente felice di consegnare questo riconoscimento a Roberta Pinotti, una figura autorevole di Genova che ha portato la propria competenza e il proprio senso delle istituzioni a ricoprire incarichi di grande responsabilità al servizio del Paese. Un’esperienza che oggi mette a disposizione del Teatro Nazionale, con un impegno di cui le siamo grati. Il percorso di rinnovamento del Teatro deve molto anche alla visione artistica di Davide Livermore, capace di valorizzarne la storia e di aprirlo a nuovi linguaggi e nuovi pubblici. Celebrare questa storia significa anche assumersi la responsabilità di darle un futuro, creando occasioni perché sempre più persone possano avvicinarsi al teatro, a partire dai giovani. Mi piacerebbe che questa ricorrenza fosse anche un invito a chi non è mai entrato in sala affinché possa sentirsi accolto e scoprire quanto il teatro abbia da dire».

La Medaglia Città di Genova, una delle onorificenze conferite dall’Amministrazione comunale, è d’argento e reca l’effigie dello stemma cittadino: lo scudo con la croce di San Giorgio sorretto da due grifoni e sormontato dalla corona, originariamente dogale e divenuta regia dopo l’Unità d’Italia, dalla quale emerge la testa bifronte del dio Giano, legato dalla tradizione alle origini della citt