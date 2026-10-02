Sagre e feste tradizionali, ricco di appuntamenti il primo fine settimana di ottobre

Genova. Ottobre si apre con un nuovo calendario di appuntamenti degli Eventi Autentici Liguri e del Tempo Libero finanziati da Regione Liguria. Un programma diffuso che coinvolge borghi, comuni e località di tutta la regione, offrendo anche in autunno occasioni per riscoprire le tradizioni, la storia, la cultura e i prodotti tipici del territorio. Dalle sagre dedicate ai prodotti dell’autunno alle feste tradizionali, dalle iniziative culturali agli appuntamenti gastronomici, cittadini e visitatori potranno conoscere le diverse peculiarità che caratterizzano la Liguria.

“La Liguria offre ancora una volta numerose occasioni per vivere e conoscere il nostro territorio – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi -. Gli Eventi Autentici Liguri rappresentano un modo concreto per valorizzare le peculiarità dei nostri comuni, mettendo in luce tradizioni, prodotti tipici, cultura e storia che rendono ogni località unica. Questi eventi permettono a cittadini e visitatori di incontrare le comunità locali, scoprire luoghi a loro meno conosciuti e vivere la Liguria attraverso le sue tradizioni più autentiche”.

Regione Liguria ha stanziato complessivamente quasi 600 mila euro per sostenere 206 eventi in tutto il territorio ligure. Di questi, 179 sono manifestazioni legate alle tradizioni e all’identità del territorio, organizzate da Comuni e Pro Loco, mentre 27 sono iniziative dedicate al tempo libero, promosse dalle associazioni locali.

Nel dettaglio, gli appuntamenti suddivisi per provincia:

PROVINCIA DI GENOVA

Busalla-il 3 e 4 ottobre appuntamento con la Sagra delle Trofie di Castagne – Festa d’Autunno, dedicata ai sapori della stagione e alle specialità a base di castagne.

Ronco Scrivia-il 3 ottobre spazio a “Ronco Scrivia: Un Viaggio nella Storia”, un percorso alla scoperta della storia e del patrimonio culturale del territorio.

Rovegno-il 3 e 4 ottobre torna la Sagra della Patata, occasione per degustare piatti e specialità legati a uno dei prodotti della tradizione gastronomica dell’entroterra.

Rossiglione-il 4 ottobre appuntamento con la Castagnata, per assaporare le tradizionali caldarroste e vivere l’atmosfera autunnale del borgo.

Savignone-dal 2 al 4 ottobre si terrà la Castagnata dei Fieschi, tre giornate tra cultura, musica, rievocazioni storiche e degustazioni a base di castagne.

PROVINCIA DI SAVONA

Bormida-il 4 ottobre appuntamento con “La Castagnata”, giornata dedicata ai sapori autunnali, alla storia e alla cultura del territorio.

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Castelnuovo Magra-il 4 ottobre si terrà “Sapori d’Autunno”, con piatti tipici, prodotti della stagione e iniziative dedicate alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali.

Bolano-il 4 e 11 ottobre appuntamento con la Festa della Castagna, dedicata alle degustazioni e alle specialità autunnali del territorio. La manifestazione è inserita nel calendario regionale con entrambe le date.

Bonassola-il 4 ottobre si terrà la Festa della Madonna del Rosario, con la tradizionale fiera e appuntamenti religiosi e di festa nel borgo; il programma comprende anche lo spettacolo pirotecnico.