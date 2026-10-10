Sagre e feste tradizionali, ricco weekend dal Palio dei Gotti di Camogli alle tante castagnate

Genova. Prosegue nel mese di ottobre il calendario di appuntamenti degli Eventi Autentici Liguri e del Tempo Libero finanziati da Regione Liguria. Un programma diffuso che coinvolge borghi, comuni e località di tutta la regione, offrendo a cittadini e visitatori nuove occasioni per conoscere e vivere il territorio attraverso tradizioni, storia, cultura e prodotti tipici. Dalle sagre autunnali alle feste tradizionali, dalle rievocazioni storiche agli appuntamenti dedicati alla gastronomia, il secondo fine settimana di ottobre propone iniziative capaci di valorizzare le diverse peculiarità della Liguria.

Nel dettaglio, gli appuntamenti suddivisi per provincia:

PROVINCIA DI GENOVA

Mezzanego – l’11 ottobre appuntamento con la Castagnata e Fiera degli Angeli, tra degustazioni, visite guidate, mercatini, mostre e momenti di intrattenimento.

Recco – dall’8 all’11 ottobre prosegue il Gemellaggio Recco-Ponte di Legno, con iniziative dedicate allo scambio culturale e alla collaborazione tra le due comunità.

Cogoleto – l’11 ottobre spazio a “Cogoleto ai tempi di Colombo”, un appuntamento dedicato alla storia del territorio e al legame della città con la figura di Cristoforo Colombo.

Camogli – il 10 e 11 ottobre torna la Festa di N.S. delle Grazie – Madonna dei Gotti, con musica, caldarroste e il tradizionale Palio dei Gotti.

Borgo Fornari – l’11 ottobre appuntamento con la Castagnata, tra caldarroste e specialità della tradizione autunnale.

Crocefieschi – l’11 ottobre si terrà la Sagra della Castagna, con degustazioni, musica e prodotti della tradizione, oltre alla possibilità di scoprire il borgo e il mercatino di hobbistica e antiquariato.

Davagna – l’11 ottobre torna la Castagnata, con specialità gastronomiche autunnali, caldarroste e intrattenimento musicale.

PROVINCIA DI SAVONA

Laigueglia – dal 9 all’11 ottobre torna “Il Salto dell’Acciuga”, con musica, teatro, mostre, incontri, laboratori e un percorso gastronomico dedicato ai sapori del Mediterraneo.

Zuccarello – l’11 ottobre appuntamento con la Fiera della Zucca, dove sarà possibile scoprire diverse varietà di zucca, assaggiare piatti della tradizione e visitare esposizioni e stand nel centro storico.

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Bolano – l’11 ottobre torna la Festa della Castagna, con degustazioni e specialità autunnali dedicate a uno dei prodotti simbolo della stagione.

Sarzana – il 10 e 11 ottobre si terrà “Sarzana senza tempo: 1487 la guerra di Serrezzana”, rievocazione storica che riporterà il centro storico e la Fortezza Firmafede alle vicende della guerra del 1487.

PROVINCIA DI IMPERIA

Montegrosso Pian Latte – l’11 ottobre torna la Festa della Castagna, con caldarroste, specialità della tradizione, stand gastronomici, artigianato e antichi mestieri.

“La Liguria continua a offrire occasioni per conoscere e vivere il territorio anche nel cuore dell’autunno – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi – gli Eventi Autentici Liguri sono un’importante opportunità per valorizzare le peculiarità dei nostri comuni e per mantenere vive tradizioni, storia, cultura e prodotti tipici. Attraverso queste iniziative cittadini e visitatori possono entrare in contatto con le comunità locali, scoprire borghi e territori e vivere esperienze autentiche che raccontano la Liguria nelle sue diverse identità”.

La Regione Liguria ha stanziato complessivamente quasi 600 mila euro per sostenere 206 eventi in tutto il territorio ligure. Di questi, 179 sono manifestazioni legate alle tradizioni e all’identità del territorio, organizzate da Comuni e Pro Loco, mentre 27 sono iniziative dedicate al tempo libero, promosse dalle associazioni locali.