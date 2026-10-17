Sagre d’autunno, feste popolari e rievocazioni: gli eventi del weekend in Liguria

Genova. Prosegue per tutto il mese di ottobre la rassegna di iniziative dedicate agli Eventi Autentici Liguri e al tempo libero finanziati dalla Regione Liguria. Un itinerario ricco che attraversa borghi e località di ogni provincia, offrendo a residenti e turisti l’occasione di scoprire il territorio tra antiche tradizioni, storia, cultura ed eccellenze enogastronomiche. Tra sagre autunnali, feste popolari, rievocazioni e momenti dedicati alla tavola, il terzo fine settimana del mese mette in vetrina le svariate identità della Liguria.

“La nostra regione si conferma una destinazione viva ed esperienziale anche nella stagione autunnale – dic l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi –. Gli Eventi Autentici Liguri rappresentano un tassello fondamentale per valorizzare la tipicità dei singoli comuni e tramandare patrimonio culturale, radici e prodotti locali. È un’opportunità concreta per avvicinarsi alle comunità del posto, esplorare borghi suggestivi e vivere in prima persona l’anima vera del territorio”.

Il contributo complessivo stanziato da Regione Liguria ammonta a quasi 600mila euro, destinati a finanziare 206 appuntamenti su scala regionale. Di questi, 179 sono progetti volti alla valorizzazione dell’identità e delle tradizioni locali promossi da Comuni e Pro Loco, mentre 27 sono attività per il tempo libero curate dalle associazioni del territorio.

Gli appuntamenti per provincia

Genova

Borzonasca: Il 18 ottobre si svolgerà Agricasta: si potranno degustare caldarroste, assistere a show cooking e acquistare prodotti tipici locali tra i banchi degli espositori.

Torriglia: Il 18 ottobre si svolgerà la Castagnata degli Alpini: si potranno assaporare le caldarroste preparate dal Gruppo Alpini accompagnate da vino locale.

Uscio: Il 18 ottobre si svolgerà la Sagra del Castagnello-Festa d’Autunno: si potrà passeggiare tra gli stand gastronomici, assaggiare il tradizionale “castagnello”, dolce tipico ligure, e partecipare a laboratori e spettacoli dedicati alle famiglie.

Savona

Calizzano: Il 18 ottobre si svolgerà la Festa d’Autunno: si potranno gustare caldarroste, piatti della cucina locale e passeggiare tra i mercatini dell’artigianato e dell’enogastronomia tipica.

Cengio: Il 17 e 18 ottobre si svolgerà Zucca in Piazza: si potranno acquistare le celebri zucche di Rocchetta, scoprire ricette tradizionali e piatti a base di zucca negli stand enogastronomici.

Imperia

Pantasina, Comune di Vasia: Il 18 ottobre si svolgerà la Festa della Castagna: si potranno gustare caldarroste con musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età.