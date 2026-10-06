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Le indagini

Sabotaggio ai cavi della fibra ottica, Fibercop ha sporto denuncia a Genova

Ancora nessuna rivendicazione. Secondo gli inquirenti non si sarebbero immagini delle telecamere utili per risalire agli autori

questura di genova

Genova. Ci sono due aspetti ancora oscuri agli inquirenti che indagano sull’incendio dei cavi della fibra ottica appiccato venerdì mattina in salita Bersezio a Genova. Il primo è l’assenza di fino ad ora di una rivendicazione del sabotaggio che ha mandato in tilt le comunicazioni e i servizi di emergenza in parte della Liguria. Se la matrice anarchica è la pista certamente più suggestiva per le modalità e l’obiettivo, l’assenza di una rivendicazione come avviene sempre in questi casi, lascia al momento qualche perplessità.

Il secondo – e questo potrà essere chiarito nelle prossime ore – è il lasso di tempo trascorso tra l’incendio, innescato temporalmente dagli investigatori tra le sette e le dieci di mattina di venerdì 2 ottobre e le effettive ripercussioni sulle telecomunicazioni, dal tilt dell’operatore Tim ai rallentamenti e ai blocchi sui servizi di emergenza ma anche sui bancomat, che si sono verificati solo nel pomeriggio. Un nesso causale decisivo visto che il reato contestato, aggravato dalla finalità di terrorismo, è quello di danneggiamento a seguito di incendio.

Oggi pomeriggio i responsabili di Fibercop, l’azienda che gestisce l’infrastruttura danneggiata, sono arrivati da Roma per presentare denuncia e chiarire anche gli aspetti tecnici. Per il resto le indagini proseguono anche se – trapela da palazzo di giustizia – non ci sarebbero immagini utili, tra quelle registrate dall’unica telecamera presente in zona – per arrivare all’identificazione dei sabotatori. Le indagini della Digos si concentrano quindi sull’analisi dei reperti raccolti in loco dalla polizia scientifica vale a dire i cinque inneschi, che non avevano un timer né un sistema radiocomandato, e il liquido accelerante, alla ricerca di tracce biologiche o altri elementi utili.

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