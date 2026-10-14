Rugby, il 14 novembre al Ferraris Italia-Argentina. Allan suona la carica: “Faremo di tutto per batterli”

Genova. Tommaso Allan, trequarti delle Zebre Parma, recordman di presenze e miglior marcatore in attività della Nazionale Italiana di Rugby, è stato protagonista di una speciale visita all’acquario di Genova per battezzare ufficialmente i due pulcini di pinguino di Magellano (Spheniscus magellanicus) nati a giugno.

L’iniziativa si tiene a un mese esatto dall’attesissimo incontro internazionale Italia-Argentina, in programma sabato 14 novembre allo stadio Ferraris (quinta giornata del Nations Championship 2026) e si inserisce nella più ampia collaborazione tra Costa Edutainment e la Federazione Italiana Rugby (FIR), che prevede promozioni e reciproche agevolazioni riservate ai tifosi azzurri e ai visitatori dell’Acquario in occasione del match di Genova.

“Per il rugby italiano è un bel momento, negli ultimi anni anche tutto il movimento intorno a questo sport è cresciuto molto – sottolinea Tommaso Allan – la vittoria contro l’Inghilterra è stato un bellissimo momento sia per noi ma che per tutta l’Italia. Adesso bisogna ricominciare a giocare e adesso dobbiamo ancora avere più ambizione e voglia anche di far crescere questo sport”.

“Oggi battezzerò due pinguini, esperienza bellissima. Porterò anche i miei figli a vedere l’acquario, saranno felicissimi. E’ bello tornare a Genova, lo scorso anno non ho potuto giocare qui perché ero infortunato quindi spero di poter scendere in campo contro l’Argentina. Sarà una sfida difficile, loro sono cresciuti molto ma faremo di tutto per batterli“, conclude il giocatore di rugby.

Durante il consueto momento del pasto pomeridiano, Allan raggiungerà il retrovasca insieme allo staff dell’acquario di Genova per assistere da vicino alla distribuzione del pesce e ha scelto personalmente i nomi dei due nuovi nati: Puma – soprannome della nazionale argentina di rugby – per il pulcino, maschio, nato il 15 giugno dall’uovo di mamma Touche e papà Drop, entrambi nati all’acquario nel 2022 e battezzati da altri giocatori della Nazionale di Rugby, e Ruck – punto d’incontro, fase di gioco che si crea subito dopo che un giocatore con il pallone viene placcato e finisce a terra – per il pulcino, femmina, nata il 22 giugno dall’uovo di mamma Fiamma e papà Bigfoot.

Dopo le prime settimane sotto la stretta sorveglianza di papà e mamma, Puma e Ruck hanno ormai raggiunto l’indipendenza, fatto la prima muta, passando dal piumaggio grigio alle piume impermeabili, hanno iniziato regolarmente a nuotare e uscire nel retrovasca insieme agli altri esemplari durante il momento del pasto dove vengono cibati dallo staff. Il sesso dei due nascituri è stato definito in seguito alla prima muta, tramite il prelievo di una piuma su cui è stato effettuato il test del DNA.

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