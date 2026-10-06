Ruba le chiavi alla ex e le entra in casa, lei si barrica in una stanza e chiama il 112: “Aiutatemi”

Genova. È entrato in casa dell’ex compagna rubandole le chiavi e costringendola a barricarsi in una stanza per evitare di essere picchiata. L’uomo, un 36enne cittadino del Camerun, è stato alla fine bloccato e arrestato dalla polizia, che la donna è riuscita a chiamare dal cellulare.

Tutto è successo lunedì pomeriggio sulle alture di Pra’. La donna ha chiamato il 112 terrorizzata, raccontando che l’ex compagno, già denunciato per maltrattamenti, era riuscito a entrare in casa. L’uomo aveva rubato un mazzo di chiavi qualche ora prima, quando era andato a prendere i suoi effetti personali, poi è tornato e ha iniziato a minacciare l’ex compagna ordinandole di ritirare la denuncia.

La donna ha poi raccontato di mesi di violenze fisiche e psicologiche subite dall’ex e le relative denunce, tanto che l’agosto scorso era stato emesso nei suoi confronti un ammonimento del questore la misura dell‘obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

I poliziotti arrivati all’appartamento hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato per il reato di violazione di domicilio e denunciato per maltrattamenti in famiglia. Sarà giudicato questa mattina con rito direttissimo.