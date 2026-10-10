Rooftop parkour sui grattacieli del centro città, la polizia identifica un 20enne in via Ceccardi

Genova. Saltavano da un terrazzo a un cornicione in cima ai grattacieli del centro città, a Genova, probabilmente con l’obiettivo di creare dei contenuti “adrenalici” e poi pubblicarli sui social network, TikTok e Instagram.

Tre ragazzi, tutti giovanissimi, sono stati fermati nel bel mezzo della loro impresa ad alto tasso di rischio dall’intervento della polizia, chiamata da alcuni residenti della zona.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre, in via Ceccardi, nella “city” genovese.

Sul posto, oltre alla polizia, anche i vigili del fuoco e un’ambulanza. Uno dei tre ragazzi, 20 anni, è stato identificato. Gli altri hanno fatto perdere le loro tracce.