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Rischioso

Rooftop parkour sui grattacieli del centro città, la polizia identifica un 20enne in via Ceccardi

Il gruppo era formato da tre ragazzi in azione con lo scopo, probabilmente, di pubblicare l'impresa sui social

via ceccardi

Genova. Saltavano da un terrazzo a un cornicione in cima ai grattacieli del centro città, a Genova, probabilmente con l’obiettivo di creare dei contenuti “adrenalici” e poi pubblicarli sui social network, TikTok e Instagram.

Tre ragazzi, tutti giovanissimi, sono stati fermati nel bel mezzo della loro impresa ad alto tasso di rischio dall’intervento della polizia, chiamata da alcuni residenti della zona.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre, in via Ceccardi, nella “city” genovese.

Sul posto, oltre alla polizia, anche i vigili del fuoco e un’ambulanza. Uno dei tre ragazzi, 20 anni, è stato identificato. Gli altri hanno fatto perdere le loro tracce.

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