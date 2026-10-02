Rompono i vetri di auto e furgoni per fare razzia: tre persone fermate dalla polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova, l’altro ieri notte, a seguito del danneggiamento di un’auto in sosta e del furto di due valigie, ha rintracciato e accompagnato in Questura due marocchini di 42 e 28 anni.

Gli agenti delle volanti nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, mentre transitavano in Via Gramsci, hanno notato un’autovettura intestata ad una società, regolarmente parcheggiata, con i vetri anteriori e posteriori infranti.

Immediatamente, grazie al supporto della Sala Operativa e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del Comune di Genova, è stato possibile risalire all’istante preciso in cui è avvenuto il danneggiamento: circa un’ora prima, due soggetti sono stati ripresi mentre si avvicinavano alla macchina e, dopo averne infranto i vetri, asportavano due valigie di grandi dimensioni custodite all’interno, per poi dirigersi in direzione di via delle Fontane. Proseguendo l’attività di osservazione delle immagini, è stato possibile ricostruire il percorso dei due soggetti, che sono stati successivamente individuati in via Gramsci.

Il controllo è stato esteso alle vie limitrofe al luogo del fatto fino in vico Inferiore Sant’Antonio, dove sono state rinvenute le due valigie precedentemente asportate. Grazie ad una targhetta identificativa è stato possibile risalire ai proprietari, risultati essere due turisti in visita a Genova e soggiornanti presso un hotel ubicato nei pressi.

I due turisti, ignari di quanto accaduto, sono stati contattati e informati del danneggiamento dell’autovettura e del furto delle valigie, immediatamente restituite. I due uomini sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura per gli adempimenti di rito.

Stessa tipologia di reato due sere fa, in via Ventimiglia, dove un residente che si trovava presso la propria abitazione, aveva udito dei rumori provenire dall’esterno e, affacciandosi dal balcone, aveva notato un uomo con una grossa pietra in mano il quale, dopo essersi avvicinato ad un furgone parcheggiato, aveva colpito il finestrino anteriore destro, infrangendone il vetro.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita, gli operatori delle volanti dell’U.P.G. e S.P. sono riusciti in breve tempo ad intercettare e fermare l’uomo, apparso fin da subito in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Dagli accertamenti effettuati, i veicoli danneggiati sono risultati essere tre, tutti con vetri infranti con la medesima modalità. L’uomo, un 47enne marocchino, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli adempimenti di rito. La sua posizione sul T.N., risultata irregolare, è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.