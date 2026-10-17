Roma – Genoa LIVE (1-0): il ‘cucchiaio’ formidabile di Castro porta il vantaggio giallorosso

ROMA (49′ Castro) 1 – 0 GENOA

65′ Ammonito Ostigard dopo un battibecco con Castro.

64′ Cambio anche per il Genoa: De Rossi rileva El Shaarawy, scortato in panchina dagli applausi dell’Olimpico. Al suo posto Vitinha. Più fisicità in campo per DDR.

61′ Corner per il Genoa che termina in un nulla di fatto. La partita è tornata nei binari originali: tanto equilibrio e poche azioni pericolose. Arrivano anche i primi cambi: dentro Hermoso e Pellegrini per Koulierakis e Mora.

49′ Soulè batte il corner, pallone che rimane sul primo palo sulla mischia, poi la carambola termina dove c’è Castro che prova lo scavetto! Un gesto tecnico clamoroso, una parabola davvero dolcissima che si spegne in rete da posizione quasi impossibile. Praticamente da dentro l’area piccola, in mezzo a tre, il ‘cucchiaio’ di Castro. Genoa in svantaggio a sorpresa. Ammonito intanto Vasquez per proteste verso il direttore di gara, prima della convalida del gol si pensava ad un possibile controllo con la mano dell’attaccante argentino. Per il difensore messicano era chiaro, non per la terna arbitrale e il VAR, decisione che ha fatto infuriare Vasquez e rimediare l’ammonizione.

45′ Si riprende. Subito primo possesso del Genoa che termina con un cross troppo lungo per tutti. Recupera la Roma che si fa vedere dalle parti della porta di Bijlow ma solo con il fraseggio, non con azioni concrete.

Secondo tempo

46′ Termina qua il primo tempo, tanto equilibrio e squadre che tornano negli spogliatoi con le reti inviolate.

45′ Assegnato un minuto di recupero.

42′ Ammonizione per Soulè, non ci sta il giocatore della Roma che reputa il suo intervento non da cartellino.

32′ Opportunità anche per il Genoa! Osmajic marcato da due calcia due volte senza però trovare neanche i guanti di Gollini, entrambi i tiri vengono rimpallati. Il secondo, dopo la ribattuta, viene calciato forte da Frendrup verso la porta, traversa clamorosa! Grande coordinazione del danese che calcia di prima al volo da almeno 20 metri, legno pieno e brivido anche per l’Olimpico.

30′ Altro brivido per il Genoa! Scarica tutte le cartucce la Roma in questo momento. Soulè mette dentro e Mora colpisce di testa, Bijlow si immola in tuffo smanacciando sulla sua destra, sul rimpallo Castro è troppo vicino e manda fuori colpendo di ginocchio ma, in caso di gol, sarebbe stato annullato per fuorigioco.

29′ Angolo per la Roma, ancora Pisilli dalla bandierina che mette questa volta sul primo palo. Ottimo movimento di Balerdi che colpisce traversa! Girata di testa del difensore brasiliano che trova così l’azione più pericolosa del match.

28′ Altra conclusione nello specchio per la Roma. Fraseggio dei giallorossi, infine è Lulli che sulla fascia pesca dentro Pisilli che di testa cerca la porta. Non proprio uno specialista di questo tipi di conclusione, vista anche la grande distanza è facile per Bijlow bloccare con i guanti il tentativo.

26′ Giocata di Soulè con il tacco che apre lo spazio per Castro, l’ottima difesa di Ostigard ferma una possibile azione da gol e ottiene il massimo: rimessa dal fondo.

18′ Conclusione anche di Mora, sporca il tiro una maglia del Genoa, sarà corner. Pisilli dalla bandierina, pallone verso il secondo palo che viene sfiorato da Ostigard, la sfera termina sulla testa di Koulierakis che manda in rimessa dal fondo.

17′ Prima conclusione in porta per la Roma con Soulè. Mora dialoga con Rensch sulla fascia, è proprio quest’ultimo a cercare dentro Castro che lascia sfilare per il compagno che conclude centrale. Blocca molto semplicemente Bijlow.

16′ Partita serrata a centrocampo, entrambe le squadre si stanno studiando molto in questo frangente senza trovare la via giusta per andare verso la porta.

8′ Opportunità Genoa con El Shaarawy! Osmajic scorcia buco e incursione del ‘Faraone’, lo serve filtrante e poi è proprio l’ex che prova a calciare. Angolo che termina con un nulla di fatto.

6′ Inizia molto bene la partita del Genoa, ottimo fraseggio che però non riesce mai a sfociare in un’azione pericolosa. Subito in mostra Wiafe, già all’attivo alcuni palloni recuperati e sempre sotto palla nella sua area di competenza. La Roma fatica invece in posizione avanzata, non è ancora riuscita a trovare la giusta via per infilzare la porta.

3′ Subito primo affondo genovese con Messias e Osmajic, contenuti dall’ottima guardia di Ndicka.

1′ Si inizia! Genoa in campo con il 3-4-2-1 e il debutto in Serie A dal primo minuto di Wiafe e Puczka, il primo controllo dei grifoni termina con il lancio lungo di Bijlow tra le braccia dell’altro ex Gollini. Tanti ex in campo da una parte e dall’altra in questa sfida, dalle panchine agli interpreti della partita.

Primo tempo

Formazioni Roma – Genoa

Roma: 95 Gollini, 77 Lulli, 5 Ndicka, 26 Balerdi, 2 Rensch, 3 Koulierakis, 86 Mora, 61 Pisilli, 15 De Roon, 9 Castro, 18 Soule.

A disposizione: 7 Pellegrini, 20 Molina, 22 Hermoso, 23 Mancini, 32 Vasquez, 43 Wesley, 68 Arena, 70 De Marzi, 87 Ghilardi.

Allenatore: Gasperini.

Genoa: 1 Bijlow, 27 Marcandalli, 31 Puczka, 22 Vasquez, 5 Ostigard, 71 Wiafe, 32 Frendrup, 92 El Shaarawy, 77 Ellertsson, 18 Osmajic, 10 Messias.

A disposizione: 2 Mitaj, 4 Amorim, 8 Baldanzi, 9 Vitinha, 14 Klisys, 16 Drameh, 20 Sabelli, 21 Robinho Jr, 25 Traorè, 34 Otoa, 39 Sommariva, 85 Vaz, 99 Stolz.

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Abisso di Palermo. Assistenti: Tegoni di Milano e Miniutti di Maniago. Quarto ufficiale: Collu di Cagliari. Var: Pairetto di Nichelino. AVAR: Massimi di Termoli.

Roma. Una sfida importante quella che spetta al Genoa questa sera all’Olimpico contro la Roma. I grifoni sono chiamati a cercare, in una sfida difficilissima, la continuità ai tre punti ottenuti magistralmente contro la Fiorentina, gara quasi da dentro o fuori per il futuro di DDR sulla panchina rossoblù. Questa sera ‘Capitan Futuro’ torna nella sua ex casa e ritrova una Roma ferita nello spirito dopo l’amara sconfitta in Champions di mercoledì contro il Real Madrid. Lo fa con una formazione particolare: dal primo minuto sia Wiafe che Puczka, oltre che l’ex El Shaarawy. Stupisce anche Gasperini che sceglie il turn over: dentro Rensch per Wesley, come anche Balerdi, Koulierakis, Pisilli e De Roon. L’arsenale d’attacco Malen, costretto ai box, sarà sostituito da Castro.