Ai Rolli Days debutta il festival del gusto: gelato, cioccolato e caffè al Museo Diocesano

Genova. In occasione dei Rolli Days, sabato 17 e domenica 18 ottobre, debutta un nuovo festival a Genova. Il Museo Diocesano ospiterà “Gelato, Cioccolato e Caffè d’Autore“, promosso da Confartigianato e Confesercenti e dedicato alla cultura e alle produzioni di qualità legate a tre prodotti profondamente radicati nella vita quotidiana.

La manifestazione riunirà oltre dieci imprese e professionisti del settore, tra maestri gelatieri, cioccolatieri, torrefattori e specialisti del caffè, selezionati per la qualità delle materie prime, la cura delle lavorazioni e la capacità di coniugare competenza tecnica, tradizione e innovazione.

Particolare attenzione sarà riservata alle eccellenze di Genova e della Liguria e alle imprese legate ai percorsi di valorizzazione Artigiani in Liguria e Genova Liguria Gourmet, accanto a realtà di qualità provenienti da altri territori. Nel corso delle due giornate il pubblico potrà incontrare direttamente le imprese, conoscerne le storie e le produzioni, degustare e acquistare gelato, cioccolato, caffè e altre specialità, scoprendo il patrimonio di conoscenze, ricerca e abilità che si cela dietro prodotti solo apparentemente semplici e familiari.

Accanto all’area espositiva e di vendita ci sarà un programma di degustazioni, dimostrazioni dal vivo, incontri e laboratori. Gli appuntamenti saranno dedicati alle tecniche di preparazione del caffè e del cappuccino, alla pànera genovese, alla produzione del gelato con un’autentica macchina dell’Ottocento e alle diverse lavorazioni del cioccolato, dalla fava alla tavoletta fino alla creazione di sculture e praline.

Le attività sono rivolte ad appassionati e curiosi, famiglie, giovani, cittadini e turisti e permetteranno di osservare i maestri all’opera, approfondire la conoscenza delle materie prime e dialogare direttamente con chi trasforma ogni giorno competenza ed esperienza in prodotti di qualità.

“Il valore di questo festival sta nella capacità di mettere in relazione il patrimonio culturale di Genova con il suo patrimonio produttivo – dice Felice Negri, presidente di Confartigianato Genova –. Durante i Rolli Days, il Museo Diocesano diventa uno spazio nel quale cittadini e visitatori possono non soltanto degustare prodotti di qualità, ma comprenderne il valore. Incontrare le imprese, osservare le lavorazioni e conoscere le materie prime permette di scoprire quanta competenza, ricerca e capacità imprenditoriale ci siano dietro prodotti familiari come gelato, cioccolato e caffè. Un modo concreto per raccontare la città attraverso le sue produzioni e il suo saper fare”.

“Crediamo fortemente in questo progetto perché rappresenta una vetrina importante per le piccole imprese di qualità del territorio – ha detto Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova –. La concomitanza con i Rolli Days e la cornice del Museo Diocesano permettono di creare un dialogo tra il patrimonio culturale della città e il saper fare dei maestri gelatieri, dei cioccolatieri e dei professionisti del caffè. Il festival valorizza eccellenze come la pànera e consente a cittadini e turisti di scoprire la cultura del gusto che nasce dalla ricerca, dalla cura delle materie prime e dalla dedizione quotidiana”.

“Dietro un buon gelato, un cioccolato di livello o un caffè preparato a regola d’arte ci sono professionalità, materie prime selezionate, attenzione alle lavorazioni e imprese che investono quotidianamente nel proprio mestiere e nella qualità del prodotto – aggiunge Alessio Piana, assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria –. Con questa iniziativa, promossa da Confartigianato e Confesercenti con il sostegno regionale e camerale, rafforziamo il legame tra queste produzioni e il territorio. La concomitanza con i Rolli Days favorirà inoltre il dialogo tra economia, cultura e turismo”.

Il festival sarà aperto sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 19, con accesso libero e gratuito. La visita al percorso museale seguirà le modalità di accesso previste dal Museo Diocesano in occasione dei Rolli Days: “Le occasioni di incontro, scoperta e riscoperta delle tradizioni sono uno strumento importante per promuovere e consolidare le attività economiche genovesi, che la Camera di Commercio sostiene con convinzione – conclude Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova –. La sinergia tra associazioni e imprese legate ai marchi Genova Liguria Gourmet e Artigiani in Liguria rappresenta al meglio il lavoro di squadra coordinato dalle istituzioni per valorizzare le nostre eccellenze”.