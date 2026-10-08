I Rolli Days tornano dal 16 al 18 ottobre, la prima volta dell’Acquedotto storico e del Palazzo del Melograno

Genova. Sono 23.765 le prenotazioni già registrate nelle prime dodici ore per la nuova edizione autunnale dei Rolli Days, in programma il 16, 17 e 18 ottobre a Genova. Il 44% delle richieste arrivate da fuori Liguria e il 36% da giovani con meno di quarant’anni.

L’appuntamento, intitolato “Abitare il cambiamento”, celebra il ventennale del riconoscimento UNESCO del sistema dei palazzi genovesi aprendo al pubblico 45 siti tra dimore storiche, musei ed edifici monumentali, unendo il centro storico alle delegazioni e includendo per la prima volta l’Acquedotto Storico.

“Il cuore di questa edizione è avere la possibilità di capire che il centro storico è il cuore cittadino del sito Unesco – ha spiegato l’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari – e che una città ha bisogno di una grande infrastruttura culturale come quella dei palazzi dei Rolli per immaginare il proprio futuro.

Palazzo del Melograno ospita una catena di abbigliamento

“L’ho chiamata un’edizione underground perché, pur conservando il focus su via Garibaldi, scendiamo all’interno del centro storico e guardiamo a piazze e palazzi che connotano normali spazi di vita quotidiana. Ci sarà il protagonismo di piazza delle Vigne, piazza Posta Vecchia e piazza delle Scuole Pie, luoghi da riscoprire come centrali per la città”.

​Tra le principali visite inedite di questa edizione figura Palazzo Ottavio Imperiale Casareto De Mari, noto come Palazzo del Melograno, riaperto dopo i recenti restauri come sede di Atelier(s) Alfonso Femia e della Fondazione Le Città del Futuro.

“Palazzo del Melograno insegna come avere cura del patrimonio – ha sottolineato il ceo di Atelier(s), l’architetto Alfonso Femia – chi lo possiede, chi lo usa e la città possono essere parte integrante di una visione complessiva. Questo luogo è una sintesi straordinaria della città non solo storicamente, ma anche nel rapporto tra natura e artificio, visibile nell’equilibrio tra la pietra e il melograno. Può essere di stimolo per indicare come Genova possa cambiare verso nuovi equilibri”.

I siti visitabili

Palazzo Antonio Doria Spinola — largo Eros Lanfranco 1

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo di Marcaurelio Rebuffo — piazza Santa Sabina 2

sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola – Palazzo Spinola di Pellicceria — piazza di Pellicceria, 4.

venerdì 16: 9-19; sabato 17: 09-23; domenica 18: 14-18.

Palazzo Lercari Parodi — via Garibaldi 3

venerdì 16: 17-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo Tobia Pallavicino — via Garibaldi, 4

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo Nicolosio Lomellino — via Garibaldi 7

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10:15-19; domenica 18: 10:15-19.

Palazzo della Meridiana — salita San Francesco 4

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo Lomellini Patrone — largo Zecca 2

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-13 e 14-19; domenica 18: 10-13 e 14-19.

Palazzo Lauro — piazza della Nunziata 5.

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo Gio Battista Centurione Pitto — piazza Fossatello 3.

sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo Gio Batta Grimaldi — vico San Luca 4.

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-13; domenica 18: 10-13.

Palazzo Ambrogio Di Negro — via San Luca 2.

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale — piazza Campetto 8A.

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo Spinola Franzone — via Luccoli, 23.

sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo BPER — via Cassa di Risparmio 15.

sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Villa del Principe — piazza del Principe 4.

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-18.

Palazzo De Franchi — piazza della Posta Vecchia 2.

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo dell’Università — via Balbi 5.

sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo Domenico Grillo — piazza delle Vigne 4.

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo Doria Carcassi — via David Chiossone 10.

sabato 17: 10-15; domenica 18: 10-15.

Palazzo Sinibaldo Fieschi — via San Lorenzo 17.

sabato 17: /; domenica 18: 10-13 e 14:30-19.

Albergo dei Poveri — corso Dogali, 1 cancello.

sabato 17: 10-18; domenica 18: 10-18.

Teatro Carlo Felice — Ingresso principale, lato largo Alessandro Pertini.

venerdì 16: 15-17; sabato 17: 10-13:30; domenica 18: 10-13:30.

Archivio di Stato — via Santa Chiara 28r.

venerdì 16: 18-22; sabato 17: 10-18; domenica 18: 10-18.

Basilica di Carignano con Kalatà — piazza Carignano.

sabato 17: 11, 15 e 16:30; domenica 18: 11, 15 e 16:30.

Loggia della Mercanzia o Loggia di Banchi — piazza Senarega 2.

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo di Ottavio Imperiale — piazza Campetto 2.

sabato 17: 10-17; domenica 18: 10-13.

Villa Spinola di San Pietro — via San Pietro 2.

venerdì 16: 17-18:15; sabato 17: 9-13; domenica 18: 9:30-12:15.

Palazzo Brancaleone Grillo — vico delle Mele 6.

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo Cattaneo Della Volta e Chiesa di San Torpete — piazza Cattaneo 26.

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Museo Diocesano — via Tommaso Reggio 20r.

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo Montanaro — salita San Francesco, 7.

venerdì 16: 15:30-18:45; sabato 17: 10-12:30 e 14-18:30; domenica 18: 10-12:30 e 14-17:30.

Palazzo Bianco — via Garibaldi 11.

venerdì 16: 15-18; sabato 17: 10-18; domenica 18: 10-18.

Palazzo Rosso — via Garibaldi 18.

venerdì 16: 15-18; sabato 17: 10-18; domenica 18: 10-18.

Palazzo Cicala-Raggio — piazza delle Scuole Pie 10.

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo di Baldassarre Lomellini — via Garibaldi, 12.

Venerdì 16: 14:30-15:30; sabato 17: 9:30-10:30 e 13:30-15:30

Palazzo di Giacomo e Pantaleo Balbi — via Balbi 4.

sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Palazzo di Stefano Balbi – Museo di Palazzo Reale — via Balbi 10.

Venerdì 16: 9-19; sabato 17: 09-19; domenica 18: 14-18.

Palazzo di Paolo Giustiniani e Agostino De Franchi — piazza della Posta Vecchia 3.

venerdì 16: 15-19; sabato 17: 16-19; domenica 18: 14-19.

Sala di Psiche — piazza delle Vigne 3/1a.

venerdì 16: 15-19; domenica 18: 12-19.

Palazzo Squarciafico — piazza Invrea 5.

Venerdì 16: 15-19

Galleria Mazzini — Galleria Mazzini, lato piazza Corvetto.

Venerdì 16: 15-19; sabato 17: 10-19; domenica 18: 10-19.

Biblioteca Diocesana — salita Emanuele Cavallo 104.

venerdì 16: 14:30-17; sabato 17: 10-17; domenica 18: 10-17.

Basilica di Santa Maria Immacolata — via Assarotti 24.

Venerdì 16: 15-18:30; sabato 17: 10-13:30 e 14:30-18:30; domenica 18: 14:30-18:30.

Ponteggi facciata Basilica di Santa Maria Immacolata — via Assarotti, 24.

venerdì 16: 14:30-18:30; sabato 17: 9-13:30 e 14:30-18:30; domenica 18: 14:30-18:30.

Un ricco programma di eventi collaterali accompagnerà le visite ai palazzi: Dall’itinerario sui Rolli di Montale, agli spettacoli legati al Festival dell’Eccellenza al Femminile per arrivare sino al concerto di violino di domenica 18 alle ore 18 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, che segna un passaggio di testimone tra i Rolli Days e l’Ottobre Paganiniano. Arte, teatro, letteratura e musica si fondono insieme in un’edizione ricca e multidisciplinare che vuole raccogliere un pubblico eterogeneo.

Programma completo e prenotazioni al link: https://landing.visitgenoa.it/rollidays-online/rolli-days/

Appuntamenti ventennale UNESCO al link: https://www.rolliestradenuove.it/news/genova-heritage-week-consapevolezza-cittadinanza-e-responsabilita/

Le tariffe speciali Amt

Per l’occasione il servizio di trasporto pubblico locale amplia l’offerta. Le nuove proposte turistiche, disponibili online a un prezzo vantaggioso, sono ideate per permettere ai visitatori di muoversi liberamente utilizzando la rete e i servizi AMT durante le manifestazioni che richiamano a Genova e nell’area della città metropolitana un numero significativo di persone. I nuovi titoli di viaggio, che si acquistano online sul sito AMT, prevedono due formule:

1 persona, 2 giorni: 15 euro, anziché 20 euro

2 persone, 2 giorni: 24 euro, anziché 29 euro

I biglietti MetDaily Eventi, validi su tutta la rete metropolitana AMT, compreso il Volabus e la linea 782 Santa Margherita Ligure-Portofino (Trenitalia esclusa), consentono di utilizzare i diversi servizi di trasporto pubblico con un unico titolo di viaggio arricchendo così la gamma di possibilità a disposizione dei turisti, con diverse soluzioni multi-giornaliere e multi-passeggero acquistabili on line sul sito AMT.

Tutte le info: https://www.amt.genova.it/amt/biglietti-e-abbonamenti-2/acquisto-met-daily-24-ore-online/