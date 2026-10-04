Rigenerazione urbana, nasce il gruppo di lavoro tra Comune di Genova e Ance – Assedil

Genova. Rigenerazione urbana, trasformazione e riqualificazione della città: sono questi i temi oggetto del gruppo di lavoro tra Comune e Ance Genova – Assedil, creato nell’ambito del protocollo d’intesa siglato nelle scorse settimane dalle due realtà. La nascita del gruppo di lavoro è stata sancita con delibera di giunta, su proposta dell’assessora all’Urbanistica e Verde urbano, Francesca Coppola, e dell’assessore a Casa e Patrimonio, Davide Patrone.

“Tenere insieme le esigenze dell’abitare, la qualità urbana, ambientale e l’interesse collettivo e fare in modo che il valore prodotto dalle trasformazioni non rimanga confinato al singolo intervento, ma produca un beneficio più ampio per il quartiere e per la città: è con questo obiettivo in mente che abbiamo voluto la costituzione del gruppo di lavoro con Ance Genova – spiegano gli assessori Coppola e Patrone – Questo strumento ci consentirà di organizzare in modo stabile e strutturato il contributo dell’Ente al confronto, e di assicurare continuità, tracciabilità e coordinamento alle attività previste dal protocollo. L’attività del gruppo si concentrerà sull’analisi dei fabbisogni abitativi, sulla ricognizione degli ambiti urbani e immobiliari suscettibili di rigenerazione, sulle condizioni di sostenibilità tecnica, urbanistica e ambientale, sulla qualità degli spazi pubblici e sulla valorizzazione del patrimonio esistente”.

Il gruppo riunirà professionalità appartenenti a strutture diverse, nell’intento di integrare la prospettiva urbanistica con quella abitativa, patrimoniale, territoriale e partecipativa. La delibera di giunta, contestualmente alla nascita del gruppo di lavoro, ne ha stabilito le linee guida, all’insegna della programmazione, condivisione, tracciabilità e restituzione, in una prospettiva di trasparenza e pluralità.