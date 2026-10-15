Rezzoaglio, inaugurato il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco volontari

Rezzoaglio. Si è svolta mercoledì pomeriggio a Rezzoaglio, nell’entroterra ligure, la cerimonia di inaugurazione del nuovo distaccamento dei vigili del fuoco volontari, alla presenza del sottosegretario di Stato all’Interno, Emanuele Prisco, e del capo del Corpo, Marco Ghimenti.

“L’apertura della sede – ha spiegato Prisco a margine della cerimonia – rappresenta il compimento di un progetto atteso dai primi anni 2000, nato dalla forte necessità di garantire una presenza operativa e di soccorso tecnico urgente in un’area territorialmente decentrata. Il territorio di Rezzoaglio, infatti, sconta distanze significative dagli altri presidi, trovandosi a circa due ore di viaggio dal capoluogo Genova e a oltre un’ora di distanza dal distaccamento permanente più vicino, situato a Chiavari”.

“L’inaugurazione di oggi ha una duplice, straordinaria valenza – ha aggiunto il sottosegretario -. Da un lato, colmiamo una distanza geografica vitale, portando lo Stato e la sicurezza in un territorio montano e isolato. In queste aree, abbattere i tempi di intervento delle squadre di soccorso può fare la differenza per la vita dei cittadini. Le donne e gli uomini che scelgono di dedicare il proprio tempo alla protezione della loro comunità rappresentano un esempio altissimo di senso civico e dedizione”.

Il distaccamento, formalmente istituito nel dicembre 2023 dal ministro dell’Interno Piantedosi, ha preso vita grazie alla proficua sinergia tra le istituzioni. L’immobile che ospita la sede è stato infatti messo a disposizione dal Comune di Rezzoaglio e condivide gli spazi con il Parco Regionale dell’Aveto e la Croce Rossa Italiana, realizzando così un vero e proprio polo integrato per la sicurezza e la tutela del territorio. Al piano seminterrato, accanto alle ambulanze della Croce rossa, trova spazio l’autorimessa dei mezzi dei vigili del fuoco.

“La salvaguardia e la difesa del Parco naturale regionale dell’Aveto rappresentano una priorità per la tutela del nostro patrimonio ambientale e paesaggistico – ha sottolineato Prisco -. Garantire un presidio antincendio e di soccorso immediato all’interno di quest’area significa proteggere non soltanto le persone, ma anche un ecosistema prezioso e di inestimabile valore per la Liguria e per l’Italia intera”.

A dare forza al nuovo presidio sono 23 vigili del fuoco volontari, che hanno completato il loro percorso di formazione nel maggio 2026 grazie a un corso organizzato dal comando di Genova. A partire dallo scorso 8 agosto, il distaccamento ha avviato la sua operatività nei turni diurni del sabato e della domenica. “In questa fase di avvio, le operazioni sono condotte da una squadra mista composta da personale volontario e personale permanente: una soluzione che garantisce l’immediata funzionalità del soccorso e permette contestualmente ai nuovi volontari di acquisire preziosa esperienza sul campo” ha precisato il sottosegretario.

Fp Cgil: “Basta inaugurazioni di sedi prive di personale”

La Funzione Pubblica Cgil Genova e Liguria non ha presenziato ieri a Rezzoaglio e fa sapere che non sarà presente oggi a La Spezia parlando di “fantomatiche inaugurazioni di nuove sedi di servizio prive di personale, eventi ai quali presenzia il sottosegretario Emanuele Prisco”.

“Quella della Funzione Pubblica – spiega il segretario Luca Infantino – non è una protesta ideologica ma una netta presa di posizione atta a non garantire nessuna complicità a chi distorce la realtà. Le sedi inaugurate a La Spezia e a Genova sono sedi prive di personale. Nello specifico la nuova sede di Spezia accoglierà un solo turno di sommozzatori e due turni di personale nautico sui 4 necessari. La nuova sede di Rezzoaglio, peraltro sede volontaria a conduzione mista, dopo le sporadiche aperture estive sarà null’altro che una caserma aperta a spot subordinate ad eventuali ore di straordinario disponibili anch’esse a spot

“Il soccorso tecnico urgente è una cosa seria non uno spot, per garantirlo non servono le parate ma assunzioni di personale e dotazioni di dispositivi di protezione individuale ed automezzi veri. In aggiunta, nei prossimi giorni, si verificheranno chiusure programmate per carenze di specialisti nautici, ossia il personale di condotta del servizio navale che gestisce il soccorso in mare, e quindi ai liguri non sarà garantito il soccorso in mare dei vigili del fuoco: questo accadrà a Genova primo porto d’Italia. Genova e Liguria non hanno bisogno di passerelle ma di risorse, uomini e mezzi, per garantire la sicurezza dei cittadini e quella degli operatori”, conclude Infantino.