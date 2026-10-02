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Chi era?

Resti umani a Nervi, gli oggetti ritrovati accanto al cadavere potrebbero aiutare a identificarlo fotogallery

Sarebbero di un uomo sotto i 40 anni, con un giubbotto della Nike addosso e dentatura sana, i resti che ritrovati dentro un casotto in muratura abbandonato in via Molinetti

Oggetti ritrovati accanto al cadavere di Nervi

Genova. Un mazzo di chiavi con un ciondolo, un mezzo cuore rosso con incisa una piccola torre di Pisa, probabilmente un souvenir. Una borsa a tracolla, un cofanetto di metallo che contiene apparentemente dei gusci. E poi una scarpa sportiva o meglio ciò che ne resta.

Sono gli oggetti che i carabinieri della compagnia San Martino hanno ritrovato accanto ai resti umani scoperti in un edificio in muratura in via Molinetti a Nervi. Una sorta di capanno per gli attrezzi dove i proprietari non entravano da anni, forse oltre dieci al limitare della loro proprietà

Una settimana fa la coppia aveva deciso di andare a fare un po’ di pulizia in tutta la zona e ha fatto il macabro ritrovamento: un teschio e le ossa di un corpo in parte sparse sul pavimento, si pensa per l’azione dei topi.

Nulla fa pensare a un omicidio. Probabilmente si è trattata una morte causata da un malore o da una malattia da parte di qualcuno che si era recato nel capanno per trovare un riparo, a giudicare dagli abiti di cui i resti erano ancora vestiti, in particolare aveva addosso un giubbotto della Nike e un maglioncino.

Le immagini degli oggetti, già mostrate mercoledì dalla trasmissione “Chi l’ha visto“, sono state diffuse dai carabinieri con il via libera della Procura di Genova, per provare a dare risalire all’identità dell’uomo che in base ai rilievi del medico legale sarebbe un uomo sotto i 40 anni che aveva una dentatura sana. E piedi piuttosto grandi visto che la scarpa di marca Kalenji è lunga 31,5 cm.

Oggetti ritrovati accanto al cadavere di Nervi
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Gli oggetti ritrovati accanto al cadavere scoperto in un capanno a Nervi

Forse era genovese, forse arrivava da lontano, ma se qualcuno, anche da un dettaglio fosse in grado di fornire informazioni utili è invitato a contattare i carabinieri.

 

 

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