Genova. Un mazzo di chiavi con un ciondolo, un mezzo cuore rosso con incisa una piccola torre di Pisa, probabilmente un souvenir. Una borsa a tracolla, un cofanetto di metallo che contiene apparentemente dei gusci. E poi una scarpa sportiva o meglio ciò che ne resta.

Sono gli oggetti che i carabinieri della compagnia San Martino hanno ritrovato accanto ai resti umani scoperti in un edificio in muratura in via Molinetti a Nervi. Una sorta di capanno per gli attrezzi dove i proprietari non entravano da anni, forse oltre dieci al limitare della loro proprietà

Una settimana fa la coppia aveva deciso di andare a fare un po’ di pulizia in tutta la zona e ha fatto il macabro ritrovamento: un teschio e le ossa di un corpo in parte sparse sul pavimento, si pensa per l’azione dei topi.

Nulla fa pensare a un omicidio. Probabilmente si è trattata una morte causata da un malore o da una malattia da parte di qualcuno che si era recato nel capanno per trovare un riparo, a giudicare dagli abiti di cui i resti erano ancora vestiti, in particolare aveva addosso un giubbotto della Nike e un maglioncino.

Le immagini degli oggetti, già mostrate mercoledì dalla trasmissione “Chi l’ha visto“, sono state diffuse dai carabinieri con il via libera della Procura di Genova, per provare a dare risalire all’identità dell’uomo che in base ai rilievi del medico legale sarebbe un uomo sotto i 40 anni che aveva una dentatura sana. E piedi piuttosto grandi visto che la scarpa di marca Kalenji è lunga 31,5 cm.

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Gli oggetti ritrovati accanto al cadavere scoperto in un capanno a Nervi

Forse era genovese, forse arrivava da lontano, ma se qualcuno, anche da un dettaglio fosse in grado di fornire informazioni utili è invitato a contattare i carabinieri.