Regione Liguria, ok al bilancio consolidato. Morich: “Conti in equilibrio”. Il Pd: “Quadro preoccupante”

Genova. Con 16 voti a favore e 12 contrari è stato approvato oggi il bilancio consolidato 2025 della Regione Liguria. L’esercizio chiude con “un risultato positivo di 165,5 milioni di euro – spiega l’assessora al Bilancio Claudia Morich -. È uno strumento fondamentale per conoscere in modo complessivo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sistema regionale oltre che per il controllo e la pianificazione futura”.

Il bilancio consolidato fotografa infatti i dati economici, finanziari e patrimoniali dell’ente e degli enti strumentali e società partecipate inclusi nel perimetro regionale. Per l’esercizio 2025 il consolidamento ha coinvolto agenzie regionali, aziende territoriali per l’edilizia, fondazioni culturali e società del sistema regionale, tra cui Liguria Digitale e Filse, con le rispettive società controllate.

“Il risultato è una vera e propria cartina tornasole che permette di valutare con maggiore chiarezza l’andamento del gruppo Regione – conclude l’assessore Claudia Morich – e ne sottolinea, ancora una volta, la costante attenzione alla spesa e all’equilibrio dei conti. Trasparenza, correttezza dei dati e attenzione agli equilibri di bilancio sono elementi essenziali per una gestione responsabile e lungimirante delle risorse pubbliche”.

“Un quadro molto preoccupante” secondo la consigliera del Pd Carola Baruzzo, vicepresidente della commissione Bilancio e affari istituzionali: “Il risultato economico consolidato del gruppo composto da Regione, enti e società incluse nel bilancio passa da 306 a 165 milioni di euro, mentre le spese crescono più delle entrate. A questo si aggiungono fondi per rischi e oneri che salgono da 175 a 355 milioni. Accantonare può essere prudente, ma il Consiglio regionale e i liguri devono sapere quali rischi giustifichino un incremento di questa portata”.

Baruzzo richiama anche i debiti per trasferimenti e contributi, cioè le cifre che la Regione ha già impegnato o deve erogare a soggetti esterni, come enti e Comuni, e non ancora trasferiti, arrivati a 1 miliardo e 644 milioni, con 228 milioni in più in un anno: “Dietro queste cifre – osserva Baruzzo – ci sono enti, territori e beneficiari che attendono risorse già assegnate, lavori e interventi che devono essere finanziati. È necessario sapere chi aspetta, quanto e da quanto tempo”.

“Il disavanzo della sanità 2025 è di 130 milioni, coperto per 120 milioni con risorse del bilancio regionale, quindi sottratte ad altri interventi. E mentre si continua a cambiare sigle e governance, restano irrisolti i problemi veri del sistema, dalla mancanza di personale alle liste d’attesa, fino alla fatiscienza di molte strutture”, aggiunge.