Recco, una nuova pavimentazione per il piazzale della stazione ferroviaria

Recco. Il 6 ottobre partiranno i lavori di rifacimento della pavimentazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria di Recco. L’intervento, a cura del settore Lavori Pubblici, restituisce decoro e funzionalità a una delle aree più frequentate della città, punto di snodo quotidiano per i pendolari.
Per garantire un risultato più duraturo e completo, nelle ultime settimane è stato richiesto un ampliamento dell’area di cantiere rispetto alla progettazione iniziale.
“Il piazzale della stazione rappresenta il biglietto da visita della nostra città e merita la massima attenzione. Con questo intervento di riqualificazione risolviamo una criticità segnalata da tempo dai cittadini e valorizziamo un’area strategica per Recco. L’ampliamento del cantiere ci permette di realizzare un’opera di qualità, che durerà nel tempo” sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli.
Per consentire i lavori, sarà istituito il divieto di sosta in via alla Stazione, nell’area parcheggio, dalle ore 8 del 6 ottobre. Si invita la cittadinanza a rispettare la segnaletica e a liberare l’area interessata.