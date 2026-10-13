Recco, nuovi ponti all’ingresso delle città. Il cantiere entra nella fase operativa con modifiche alla viabilità il 15 ottobre

Recco. Proseguono i lavori per la realizzazione dei nuovi ponti nell’area via Pisa, via dei Fieschi e casello autostradale. Per consentire un intervento di Enel per la posa di cavidotti propedeutici all’opera, è stata emessa l’ordinanza di Polizia Locale che modifica la viabilità in via Pisa, nel tratto vicino all’intersezione con l’uscita autostradale, il giorno 15 ottobre. “Si tratta di una prima regolamentazione necessaria per l’avanzamento del cantiere – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli – nei prossimi giorni è inoltre in programma, in orario notturno, la chiusura temporanea dell’uscita autostradale per consentire l’attraversamento dei cavidotti tra via Pisa e via dei Fieschi, proprio davanti al casello”.

L’intervento in via Pisa si inserisce in un’attività di cantiere più ampia che in questi giorni è in fase di avanzamento, mentre in via dei Fieschi sono già iniziati i lavori di allargamento della sede stradale all’interno dell’area privata dove sorgerà il supermercato Sogegross. L’allargamento consentirà di traslare una delle due corsie di marcia verso l’interno. “In questo modo si potrà liberare la corsia lato torrente dove dovranno posizionarsi i macchinari per la realizzazione dei pali in argine che costituiranno le spalle di sostegno del nuovo ponte di monte. Grazie a questa soluzione non sarà necessario istituire il senso unico alternato. Sarà mantenuto il doppio senso di marcia, con una corsia in entrata e una in uscita da via dei Fieschi, garantendo la piena accessibilità a piazzale Olimpia, quartiere densamente popolato” aggiunge il sindaco Carlo Gandolfo. Il cantiere per la realizzazione dei ponti è entrato quindi nella fase operativa.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità di giorno 15 ottobre, dalle ore 6.30 e fino al ore 24, è stato istituito il senso unico di marcia con direttrice mare/monte e limite massimo di velocità di 30 km/h in via Pisa, nel tratto compreso tra via all’Autostrada e via Privata Cotella, fatta eccezione per i veicoli diretti all’area privata di pertinenza del civico 109; direzioni obbligatorie destra/sinistra in via all’Autostrada all’intersezione con via Pisa per i veicoli provenienti dal casello autostradale; direzioni obbligatorie destra/sinistra in via dei Fieschi all’intersezione con via all’Autostrada per i veicoli provenienti da via dei Fieschi in direzione mare.