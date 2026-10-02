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Evento

Recco, Giusy Ferreri torna in città per presentare il suo primo libro nella penultima giornata del Festival della Valle del Tempo

La cantante presenterà il suo libro d'esordio, "Le voci interrotte", intervistata dal giornalista Renato Tortarolo

giusy ferreri

Recco. Il Festival della Valle del Tempo si avvia alla conclusione e la giornata di domenica 4 ottobre si annuncia come una delle più attese dell’intera rassegna. In particolare alle ore 17.30, quando Giusy Ferreri, nell’inedita veste di scrittrice, tornerà a Recco dopo lo strepitoso successo del concerto estivo di tre anni fa, nell’ambito della rassegna “E-20/23”. La cantante presenterà il suo libro d’esordio, “Le voci interrotte”, intervistata dal giornalista Renato Tortarolo. Al centro del romanzo noir c’è Minerva, chiamata a indagare in un mondo dove realtà e sovrannaturale si confondono, e dove ogni personaggio custodisce un segreto che può ribaltare l’intera verità.

“Siamo felici di accogliere nuovamente Giusy Ferreri a Recco, una presenza che il nostro pubblico ricorda con affetto e che arricchisce la penultima giornata del Festival della Valle del Tempo. Rassegna che ha portato nel nostro territorio voci autorevoli della cultura e della scienza, creando occasioni di incontro e riflessione e contribuendo al successo di un appuntamento che cresce ogni anno. Ringrazio il sindaco di Uscio Giuseppe Garbarino, Riccardo Grozio e tutti gli ospiti che hanno partecipato a questa edizione” ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo

Il pomeriggio di domenica 4 si aprirà alle ore 15.30 con l’incontro “La scommessa della longevità”, che vedrà protagonista Maria Pia Abbracchio, docente di Farmacologia e Accademica dei Lincei. Alle ore 16.30 spazio alla musica e alle storie che l’accompagnano con “La colonna sonora delle generazioni”, una conversazione tra il giornalista Renato Tortarolo e il cantante Michele.

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