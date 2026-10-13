Rave party nei boschi di Feglino interrotto dai carabinieri: 28enne genovese forza il blocco e viene arrestato

Orco Feglino. Nella mattinata di domenica scorsa, la stazione carabinieri di Finale Ligure è intervenuta in una zona boschiva in località Colla di San Giacomo, nel Comune di Orco Feglino, constatando che era in corso un “rave party” non autorizzato, con musica ad alto volume e la partecipazione di circa 100/150 persone intente a ballare.

Sul posto sono poi immediatamente confluiti equipaggi della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Albenga e della Stazione di Pietra Ligure.

Su esplicita richiesta dei militari, che hanno bloccato gli accessi all’area, la musica è stata spenta e i partecipanti, provenienti soprattutto dalle province di Milano, Pavia, Torino e Genova, nonché alcuni stranieri, si sono allontanati defluendo dalla zona.

Nel corso dell’evento sono state identificate numerose persone e seguiranno ulteriori indagini per giungere all’identificazione degli altri presenti. Gli organizzatori e i partecipanti identificati verranno successivamente denunciati alla locale Autorità Giudiziaria.

Durante le fasi di deflusso dei veicoli, si è tuttavia verificato un grave episodio che ha portato all’arresto di un 28enne della provincia di Genova, indagato per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di veicolo militare.

Nello specifico, alla guida di un furgone a noleggio ha omesso di arrestare la marcia all’alt intimato dai carabinieri e, per sottrarsi al controllo, si è dato alla fuga ad alta velocità danneggiando lo specchietto di un’auto di servizio.

Poco dopo, intercettato da un’altra pattuglia dell’Arma e nel tentativo di superare i veicoli incolonnati per garantirsi la fuga, il presunto responsabile ha speronato volontariamente un’altra vettura militare proveniente dal senso opposto.

Nel compiere tale manovra, l’uomo sarebbe stato incitato a proseguire la fuga dalla passeggera del mezzo. I militari, illesi, sono riusciti a bloccare definitivamente l’autocarro e, a fronte di una calca di partecipanti al rave che si avvicinava con fare minaccioso, hanno proceduto a far scendere e mettere in sicurezza i due occupanti.

Ultimati gli accertamenti, il conducente è stato arresto in flagranza di reato e temporaneamente trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Albenga, fino alla mattina di ieri (12 ottobre), quando, all’esito del giudizio direttissimo, il G.I.P. del Tribunale di Savona ha convalidato l’arresto.

La passeggera del mezzo, una 25enne della provincia di Pavia, è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, in quanto presunta responsabile in concorso del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.