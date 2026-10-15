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In mattinata

Violenta rapina in una tabaccheria di Molassana, arrestato ventenne

Il giovane ha fatto irruzione nel negozio armato di un pezzo di ferro e ha aggredito il titolare, che è poi stato portato in ospedale. A bloccarlo un agente della penitenziaria fuori servizio

carabinieri

Genova. Il titolare di una tabaccheria di via Bernardini, a Molassana, è finito in ospedale dopo essere stato vittima di una violenta rapina giovedì mattina.

Stando a quanto ricostruito, il rapinatore ha fatto irruzione nella tabaccheria intorno alle 8 del mattino con il volto coperto da una sciarpa e ha colpito il titolare alla testa afferrando l’incasso e scappando.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che arrivati in via Bernardini hanno trovato il rapinatore, un ragazzo di 20 anni, bloccato da un agente della polizia penitenziaria fuori servizio

Un’ambulanza per accompagnare l’uomo ferito all’ospedale Galliera. Le sue condizioni non sono gravi. Il ventenne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.

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