Violenta rapina in una tabaccheria di Molassana, arrestato ventenne

Genova. Il titolare di una tabaccheria di via Bernardini, a Molassana, è finito in ospedale dopo essere stato vittima di una violenta rapina giovedì mattina.

Stando a quanto ricostruito, il rapinatore ha fatto irruzione nella tabaccheria intorno alle 8 del mattino con il volto coperto da una sciarpa e ha colpito il titolare alla testa afferrando l’incasso e scappando.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che arrivati in via Bernardini hanno trovato il rapinatore, un ragazzo di 20 anni, bloccato da un agente della polizia penitenziaria fuori servizio.

Un’ambulanza per accompagnare l’uomo ferito all’ospedale Galliera. Le sue condizioni non sono gravi. Il ventenne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.