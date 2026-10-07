La minaccia con un coltello e la prende per il collo: donna rapinata in casa a Caricamento

Genova. Ha minacciato una donna con un coltello, poi l’ha afferrata per il collo per portarle via il computer portatile. E’ successo ieri sera intorno alle 19 in un’abitazione di piazza San Sepolcro, in centro storico.

Nell’abitazione, dopo la chiamata al 112 arrivata dal marito della vittima, che era sceso un attimo a fare la spesa, sono arrivati per primi i militi della Croce verde genovese che hanno soccorso la donna: non aveva ferite da taglio ma ematomi sul collo ed era sotto choc. Per questo è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Galliera.

Sul posto sono arrivate in breve tempo anche le volanti della polizia che hanno raccolto la testimonianza dell’uomo, visto che la moglie non parla italiano, e ha avviato le indagini per risalire all’autore della rapina.

La donna ha spiegato al marito di non sapere come l’aggressore, che non aveva mai visto, sia entrato nell’appartamento. Al vaglio anche l’analisi delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l’uomo in fuga.