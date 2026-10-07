Rapallo Pallanuoto sul podio del Trofeo della Giocatrice 2026

Rapallo. Un altro risultato di prestigio per il Rapallo Pallanuoto, che chiude al terzo posto la classifica del Trofeo della Giocatrice 2026, il riconoscimento che premia le società capaci di ottenere il maggior numero di punti complessivi nei campionati femminili assoluti e giovanili.
Con 1.960 punti, il club gialloblù si piazza alle spalle de L’Ekipe Orizzonte, prima con 2.150 punti, e del Bogliasco 1951, secondo con 2.000.
Un piazzamento che certifica ancora una volta la qualità del lavoro portato avanti dal Rapallo Pallanuoto non soltanto con la prima squadra, ma lungo tutta la filiera del settore giovanile. I risultati ottenuti dalle diverse formazioni durante la stagione hanno infatti consentito alla società di conquistare un posto tra le prime tre realtà italiane della pallanuoto femminile.
Un riconoscimento importante per un progetto che continua a puntare sulla crescita delle giovani atlete e sulla costruzione di un percorso tecnico capace di accompagnarle fino ai massimi livelli.