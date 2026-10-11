Rapallo Pallanuoto, missione compiuta in Champions League

Dunaújváros. La formazione di Luca Antonucci supera il turno preliminare della massima competizione europea. In Ungheria arriva la prima sconfitta stagionale, al termine di una gara in bilico fino all’ultimo secondo. Il tecnico: «Tre minuti di distrazione ci sono costati la partita, ma queste sfide ci aiutano a crescere».

Obiettivo raggiunto per il Rapallo Pallanuoto, che conquista la qualificazione alla fase a gironi della Champions League femminile, confermandosi tra le protagoniste del panorama europeo.

Le gialloblù chiudono il turno preliminare disputato a Dunaújváros, in Ungheria, con il passaggio del turno in tasca e indicazioni importanti in vista dei prossimi impegni stagionali.

Dopo il successo per 8-7 contro le padrone di casa del Dunaújváros, la formazione allenata da Luca Antonucci incassa la prima sconfitta stagionale contro le olandesi dello ZV De Zaan, al termine di una sfida intensa e combattuta.

Una partita nella quale il Rapallo ha dimostrato carattere e determinazione, pagando però a caro prezzo un passaggio a vuoto di tre minuti nel terzo tempo, risultato decisivo nell’economia dell’incontro. Nonostante le difficoltà, le gialloblù non hanno mai smesso di lottare, cercando fino alla fine di rimettere in discussione il risultato.

A tracciare il bilancio è il tecnico Luca Antonucci: «È una partita dalla quale dobbiamo imparare tanto. Purtroppo tre minuti di distrazione nel terzo tempo ci sono costati la sconfitta. A questi livelli non ci si può permettere di abbassare la concentrazione nemmeno per un secondo. Peccato, perché fino a quel momento eravamo pienamente in partita e abbiamo pagato quel passaggio a vuoto fino alla fine. Resta comunque un ottimo approccio da parte della squadra, che non ha mai mollato. Sappiamo che c’è ancora tantissimo da lavorare, ma ben vengano incontri come questo, perché ci permettono di crescere e migliorare ogni giorno. Dovremo continuare a lavorare con grande intensità in vista dei prossimi appuntamenti, che saranno sicuramente molto importanti».

Al di là della sconfitta, resta il risultato più significativo: il Rapallo Pallanuoto prosegue la propria avventura nella massima competizione continentale, centrando un traguardo importante per una squadra profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione e ancora impegnata nella ricerca dei migliori equilibri di gioco.

La qualificazione rappresenta un primo, importante passo nel percorso europeo delle gialloblù, chiamate ora a confrontarsi con alcune delle migliori formazioni del continente. Un’occasione di crescita per tutto il gruppo, con la consapevolezza che il lavoro quotidiano sarà determinante per affrontare al meglio le prossime sfide.