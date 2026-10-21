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Il messaggio

Rapallo Pallanuoto, le giovani atlete protagoniste a Crema: sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Un'importante esperienza sportiva e formativa per le ragazze gialloblù, guidate dal tecnico Anett Györe

Pallanuoto

Crema. Le giovani atlete del Rapallo Pallanuoto femminile sono state protagoniste a Crema, dove hanno preso parte a un torneo accompagnate dal tecnico Anett Györe. Un’occasione importante per proseguire il percorso di crescita del settore giovanile gialloblù, confrontarsi con altre realtà sportive e consolidare lo spirito di squadra.

La manifestazione ha rappresentato anche un momento di sensibilizzazione su un tema di grande rilevanza sociale: il contrasto alla violenza sulle donne. Le giovani pallanuotiste del Rapallo hanno infatti aderito al messaggio promosso dall’Associazione Donne contro la Violenza ODV di Crema, posando insieme allo striscione con la scritta «La nostra vittoria è il rispetto per le donne».

Un messaggio forte, che assume un significato ancora più importante quando a farsene portavoce sono giovani atlete impegnate quotidianamente in una disciplina che insegna il rispetto delle regole, la collaborazione e la solidarietà.

Pallanuoto

Per il Rapallo Pallanuoto, da sempre attento alla valorizzazione del proprio vivaio, esperienze di questo tipo rappresentano un tassello fondamentale nel percorso di formazione delle giovani giocatrici, non soltanto dal punto di vista agonistico, ma anche umano.

La società gialloblù ribadisce così il proprio impegno nel promuovere i valori positivi dello sport, nella convinzione che ogni occasione di confronto e condivisione possa contribuire alla crescita di atlete e donne consapevoli.

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