Rapallo Pallanuoto, buona la prima anche in Europa

Dunaújváros. Esordio vincente in Champions League per la formazione di Luca Antonucci. In Ungheria le gialloblù superano le padrone di casa al termine di una prova di grande solidità. Decisiva anche Isabel Williams, protagonista con due rigori parati.

Buona la prima anche in Europa! Il Rapallo Pallanuoto inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino in Champions League, conquistando una preziosa vittoria per 8-7 nella piscina delle ungheresi del Dunaújváros, al termine di una partita condotta con personalità, attenzione e grande compattezza.

Una prestazione convincente per le gialloblù, capaci di imporsi contro una formazione solida, ben organizzata e più avanti nella preparazione. La squadra di Luca Antonucci ha interpretato la gara con il giusto atteggiamento, mantenendo il controllo del gioco e arrivando per ben due volte a costruire un vantaggio di tre reti.

Un margine importante, che il Rapallo ha saputo amministrare fino alle battute conclusive, resistendo al tentativo di rimonta delle padrone di casa e portando a casa un successo di grande valore.

A fare la differenza è stata soprattutto la prestazione collettiva, con tutte le giocatrici protagoniste di una prova di carattere e sacrificio. Da sottolineare anche la prestazione tra i pali di Isabel Williams, decisiva con due rigori neutralizzati in momenti importanti dell’incontro.

Un successo che assume ancora più significato considerando il profondo rinnovamento della rosa e il percorso di crescita di un gruppo che sta progressivamente trovando i propri equilibri.

Soddisfatto al termine della gara il tecnico Luca Antonucci: «Ottimo esordio, abbiamo disputato una buonissima partita soprattutto dal punto di vista difensivo. Davanti dobbiamo ancora migliorare tante cose, potevamo sicuramente fare di più, ma considerando che siamo una squadra profondamente rinnovata, questo è senza dubbio un esordio positivo. Adesso guarderemo il risultato della sfida di domani tra Dunaújváros e ZV De Zaan, poi affronteremo l’ultima partita dando il massimo, come sempre».

Il Rapallo tornerà in acqua domenica 11 ottobre alle ore 10 contro le olandesi dello ZV De Zaan, nell’ultima sfida del girone di Champions League. Un appuntamento importante per le ambizioni eureopee.