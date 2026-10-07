Rapallo, approvati interventi su strade cittadine e il campo sportivo Gallotti

Rapallo. Prosegue il programma di manutenzione e riqualificazione del patrimonio pubblico di Rapallo. La giunta comunale ha approvato due nuovi interventi che riguardano la rete stradale cittadina e il campo sportivo Gallotti, per un investimento complessivo di oltre 340mila euro.

Il primo e più consistente intervento riguarda la manutenzione e l’asfaltatura di numerose strade comunali, per le quali è stato approvato un investimento complessivo di 286.500 euro, con l’obiettivo di intervenire sui tratti che presentano maggiori necessità di ripristino e migliorare complessivamente sicurezza e condizioni della viabilità.

Il programma interessa diverse zone della città, dal centro alle frazioni. Sono previsti, tra gli altri, interventi su tratti dell’Aurelia di Levante e di Ponente, via Avenaggi, via Bosena, salita Cappelletta, via Castruccio, via Emiliani, via Frantini, via Firenze, piazzale Genova, via Laggiaro, corso Mameli, via Torre Menegotto, via Puchoz e via Rizzo. A questi si aggiungono interventi a San Maurizio di Monti, via San Pietro, via Sant’Anna e via Toti, oltre a diversi tratti delle strade frazionali di Montepegli, San Quirico, Tonnego e San Massimo.

“Si tratta di un programma diffuso, che non si concentra soltanto sulle vie principali ma interessa diverse parti del territorio e anche le frazioni – hanno sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio e il consigliere incaricato alla Manutenzione strade e creuze Gerolamo Giudice –. Lo stato e la manutenzione delle strade sono alcuni degli aspetti che più interessano i cittadini e il nostro obiettivo è intervenire progressivamente sulle situazioni che ne hanno maggiore necessità con lavori che incidono concretamente sulla sicurezza, sulla qualità della viabilità e sulla vita quotidiana delle persone”.

Per accelerare i tempi di realizzazione, il Comune procederà attraverso l’accordo quadro della Città Metropolitana di Genova per la manutenzione stradale, una soluzione che consente di ridurre sensibilmente i tempi rispetto all’avvio di una nuova procedura di affidamento.

La seconda decisione presa dalla giunta riguarda invece il campo sportivo Gallotti, dove saranno sostituite le attuali lampade a ioduri metallici, sulle quali sono stati riscontrati problemi di funzionamento, con un nuovo sistema di illuminazione a Led. “Anche questo è un intervento molto concreto – ha dichiarato il sindaco Elisabetta Ricci – che permette di risolvere un problema esistente e, nello stesso tempo, di migliorare un impianto utilizzato quotidianamente da tanti sportivi e dalle nostre società. Strade, impianti sportivi, spazi pubblici: vogliamo continuare a intervenire sul patrimonio della città con una programmazione costante, affrontando una dopo l’altra le necessità del territorio”.