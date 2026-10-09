Rapallo, al via la Champions League in Ungheria. Bianconi: “Vogliamo metterci alla prova”

Rapallo. Prende il via questa sera l’avventura europea della Rapallo Pallanuoto. Le gialloblù sono attese a Dunaújváros, in Ungheria, per il primo impegno stagionale in Champions League. Alle ore 19 la formazione allenata da Luca Antonucci affronterà le padrone di casa del Dunaújváros, mentre domenica 11 ottobre, alle ore 10, sarà la volta della sfida contro le olandesi dello ZV De Zaan.

Un girone a tre squadre che si preannuncia particolarmente competitivo e che rappresenterà un importante banco di prova per valutare la condizione e il livello di crescita del gruppo rapallese, profondamente rinnovato durante l’estate.

A presentare l’appuntamento è la capitana Roberta Bianconi, che sottolinea il valore delle avversarie e la volontà della squadra di misurarsi fin da subito con un palcoscenico internazionale di alto livello.

«Inizia la Champions League e ci aspetta un girone con tre belle squadre. Credo che saranno partite molto equilibrate. La formazione olandese potrebbe avere qualcosa in più, anche grazie ai nuovi innesti provenienti dalla nazionale, e probabilmente sarà quella da battere. Noi siamo ancora all’inizio della stagione, stiamo lavorando bene e abbiamo tanta voglia di metterci alla prova. Vogliamo capire a che punto siamo, cosa siamo già in grado di esprimere e quali aspetti dobbiamo ancora migliorare. Il potenziale di questa squadra è davvero importante e siamo determinate a fare bene».

L’appuntamento europeo arriva a pochi giorni dall’esordio vincente nel campionato di Serie A1 contro la Vela Nuoto Ancona, una partita che ha permesso alla formazione rapallese di iniziare a mettere in pratica il lavoro svolto durante la preparazione e di trovare i primi automatismi con le nuove compagne di squadra.

«Quella di Ancona era una partita sulla carta abbordabile, ma per noi era fondamentale iniziare a giocare tutte insieme. Ho visto cose positive, anche se è emerso chiaramente che siamo ancora all’inizio della stagione. In alcune situazioni siamo state un po’ lente, appesantite e macchinose, ma è normale in questa fase. Abbiamo bisogno di giocare e di trovare sempre maggiore fluidità. La stagione è lunga e siamo soltanto all’inizio del nostro percorso».

Per il Rapallo, la Champions League rappresenta dunque non soltanto un appuntamento di grande prestigio, ma anche un passaggio importante nel processo di crescita di una squadra chiamata ad affrontare una stagione ricca di impegni, tra campionato e competizioni internazionali.

«Questo torneo sarà molto utile per continuare a crescere e prepararci al meglio alle prossime settimane, che saranno particolarmente intense. Ogni partita ci permetterà di conoscerci meglio, migliorare i nostri meccanismi di gioco e fare un ulteriore passo avanti come squadra», conclude Bianconi.

Il programma della Rapallo Pallanuoto in Champions League:

Venerdì 9 ottobre, ore 19: Dunaújváros – Rapallo Pallanuoto

Domenica 11 ottobre, ore 10: Rapallo Pallanuoto – ZV De Zaan

Due sfide di alto livello per inaugurare il cammino continentale delle gialloblù, determinate a mettere alla prova le proprie ambizioni e a proseguire il percorso di crescita avviato in queste prime settimane di stagione.