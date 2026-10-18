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Incidente

Cade dalla ringhiera e finisce sui binari sotto via Milano: ragazzo di 21 anni ricoverato all’ospedale

Il dramma avvenuto alle prime luci dell'alba: diverse le fratture riportate nella caduta

ambulanza notte croce verde

Genova. Momenti di apprensione questa notte in via Milano, dove, poco dopo le 6, un ragazzo di 21 anni è caduto per diversi metri, precipitando dal piano strada sulla sede ferroviaria che passa sotto la carreggiata nella parte più verso Di Negro.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Il ragazzo è sempre rimasto cosciente, nonostante le diverse fratture procuratosi nella caduta. Una volta recuperato è stato portato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo, non in pericolo di vita.

Al momento non sono note dinamica e eventuali coinvolgimenti di terzi.

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