Cade dalla ringhiera e finisce sui binari sotto via Milano: ragazzo di 21 anni ricoverato all’ospedale

Genova. Momenti di apprensione questa notte in via Milano, dove, poco dopo le 6, un ragazzo di 21 anni è caduto per diversi metri, precipitando dal piano strada sulla sede ferroviaria che passa sotto la carreggiata nella parte più verso Di Negro.
Immediato l’intervento dei soccorsi. Il ragazzo è sempre rimasto cosciente, nonostante le diverse fratture procuratosi nella caduta. Una volta recuperato è stato portato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo, non in pericolo di vita.
Al momento non sono note dinamica e eventuali coinvolgimenti di terzi.