Ragazza di 26 anni morta al San Martino, la perizia scagiona i medici: “Non potevano sospettare una trombosi”

Genova. E’ morta a causa di un’embolia polmonare derivata da una trombosi venosa profonda la ragazza di 26 anni deceduta il 26 dicembre 2025 all’ospedale San Martino di Genova, ma quella trombosi non poteva essere diagnosticata sulla base dei sintomi indicati dalla ragazza quando era arrivata al pronto soccorso. Lo sostengono i medici legali Paolo Cremonesi e Isabella Caristo nella consulenza tecnica chiesta dalla pm Daniela Pischetola che per la morte della giovane ha indagato un infermiere, una medica ortopedica specializzanda e un terzo medico.

La ragazza era arrivata al pronto soccorso la mattina del 23 dicembre lamentando un dolore al ginocchio. All’infermiere del triage e poi all’ortopedica che l’ha visitata ha spiegato che la sera precedente le era ceduta la gamba ed era caduta dando una ginocchiata. Le era stato assegnato un codice verde. Poi l’ortopedica l’aveva mandata a fare i raggi, risultati poi negativi. Mentre attendeva la visita intorno alle 15 del pomeriggio era andata in bagno e lì l’avevano trovata i sanitari svenuta. Era in arresto cardiaco. Grazie all’intervento di un medico rianimatore Era stata rianimata ma era morta tre giorni dopo.

Solo successivamente al decesso la madre della ragazza, che ha presentato anche un esposto, ha raccontato agli inquirenti che la figlia aveva male a un ginocchio, che si presentava gonfio, già da una settimana e quindi ben prima della caduta che l’aveva convinta ad andare in pronto soccorso. Ma questo la ragazza in base a quanto riportato sulla cartella clinica e raccontato dagli indagati non avrebbe spiegato che il dolore e il gonfiore al ginocchio durava da oltre una settimana senza alcun trauma che potesse spiegarlo.

“Qualora tale circostanza fosse emersa in sede di visita, il trauma verificatosi la sera precedente non avrebbe potuto, da solo, spiegare l’origine della sintomatologia, essendo quest’ultima preesistente all’evento stesso, e avrebbe pertanto meritato un più ampio inquadramento diagnostico” scrivono i consulenti tecnici. In ogni caso in base alla consulenza non è neppure certo che il sospetto di eventuale trombosi e gli accertamenti clinici che avrebbero dovuto essere compiuti prima di intraprendere una terapia anticoagulante sarebbero arrivati in tempo visto che la giovane è stata colpita da un’embolia polmonare tre ore dopo.

Quindi, se pur la raccolta di informazioni sulla paziente nella cartella clinica viene definita “piuttosto sintetica”, non si può affermare dicono i consulenti della pm che l’ortopedica (difesa da Cristiano Mancuso) abbia agito con negligenza. Lo stesso vale per l’infermiere del triage (assistito dall’avvocato Antonio Rubino) che ha assegnato alla giovane un codice corretto rispetto ai sintomi indicati (un dolore al ginocchio conseguente a una caduta). E anche nell’operato della dottoressa (difesa da Chiara Sciacchitano) che ha coordinato il team che ha rianimato la ragazza “non si rilevano elementi di criticità”.