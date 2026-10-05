Genova. Prevenzione e cura dei corsi d’acqua cittadini. Proseguono i lavori di pulizia e sgombero del materiale di sovralluvionamento, affiancati da interventi mirati di riprofilatura degli alvei, pulizia delle vasche di decantazione e rimozione della vegetazione infestante. Operazioni fondamentali e strategiche per incrementare la sicurezza idraulica del territorio e prepararlo ad affrontare l’arrivo della stagione autunnale e delle piogge più intense.

Nello specifico, le attività sul campo hanno preso il via oggi nel Rio Fegino e nel Torrente Sturla, con una stima di ultimazione dei lavori fissata per venerdì 9 ottobre. Questi interventi si inseriscono nel più ampio e articolato piano di manutenzione dei torrenti cittadini, avviato già dal mese di luglio da ASTer su preciso indirizzo dell’Amministrazione comunale di Genova. Un impegno straordinario che vede complessivamente stanziati 2 milioni di euro da parte del Comune, “a testimonianza – si legge nella nota del Comune di Genova di una programmazione che non si limita all’emergenza, ma che fa della prevenzione strutturale una priorità assoluta per la tutela dei quartieri e dei cittadini”

Le attività, entrate nel vivo a luglio, proseguiranno fino a ottobre e oltre, focalizzandosi su tre direttrici principali: la riprofilatura degli alvei, fondamentale per aumentare la sezione idraulica e massimizzare la capacità di deflusso e portata dei corsi d’acqua; la pulizia delle vasche di decantazione, essenziali per trattenere detriti e materiale solido; la rimozione della vegetazione infestante lungo gli argini e i corsi, per garantire il libero scorrimento delle acque ed evitare ostruzioni.

“Il Comune di Genova e ASTer hanno avviato il piano estivo di manutenzione dei torrenti cittadini per prevenire il rischio idraulico in vista della stagione autunnale e delle piogge intense – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni del Comune, Massimo Ferrante –. Prevenire non significa soltanto intervenire prima che arrivi il maltempo, ma custodire il nostro territorio con una visione di lungo respiro, che riconosce nella manutenzione quotidiana e puntuale l’unico vero presidio a tutela della sicurezza pubblica. I torrenti di Genova sono l’ossatura fragile e preziosa della nostra geografia urbana: curarli metro per metro, pulire gli alvei, liberarli dalla vegetazione infestante e potenziare le vasche di decantazione vuol dire proteggere le case, le attività commerciali e la vita di tutti i genovesi. Non rincorriamo le emergenze, le anticipiamo con il lavoro costante e con investimenti concreti, perché la sicurezza del nostro territorio è un cantiere che non si ferma mai”.